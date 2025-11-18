El largometraje de animación Soy Frankelda entra al top 100 de las películas más taquilleras en México.

Soy Frankelda ha entrado de manera oficial al top 100 de películas más taquilleras en México.

La película de animación, dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, ha recaudado 47 millones de pesos.

A nivel de audiencias, un total de 782 mil espectadores han disfrutado en salas de cine de Soy Frankelda.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Dichos datos son bastante buenos, si tomamos en cuenta la baja recepción que tiene el cine mexicano entre el público.

La buena respuesta a Soy Frankelda se vio reflejada en las funciones agotadas de la Cineteca Nacional en su estreno.

El impulso de Guillermo del Toro- de 61 años de edad- a Soy Frankelda también ha sido un factor para que la cinta mexicana tenga una excelente taquilla.

Desde el anuncio del lanzamiento de Soy Frankelda, el director de Frankenstein apoyó la producción en sus redes sociales.

¿Vale la pena ver la película Soy Frankelda?

La película de animación stop-motion, Soy Frankelda, se ha llevado buenos comentarios.

El público y la crítica han celebrado Soy Frankelda, en especial por su diseño de arte.

No obstante, la cinta de los hermanos Ambríz ha sido cuestionada por su guion donde presentan varias subtramas que no logra desarrollar a plenitud.

De cualquier forma, Soy Frankelda es una película increíble que vale la pena ver.

Esto porque se trata de un hito dentro del cine mexicano.