“Soy Frankelda” fue todo un éxito en 2025 tras ser la primera película stop-motion mexicana y Netflix la agregará a su catálogo.

La serie animada dirigida por Arturo y Roy Ambriz se estrenó en HBO Max en 2025, pero tendrá una expansión mundial gracias a Netflix.

El éxito de “Soy Frankelda” sigue y recientemente fueron nominados a los Premios Quirino 2026, quienes reconocen lo mejor de la animación Iberoamericana.

“Soy Frankelda”, la primera película stop-motion mexicana llega a Netflix

Netflix compartió una publicación en redes sociales para hacer oficial su nueva adquisición, la aclama película y serie “Soy Frankelda”.

“Del Top 100 del cine mexicano a las pantallas del mundo. La aclamada “Soy Frankelda, primer largometraje mexicano en stop-motion, llega a Netflix en 2026” Netflix

La plataforma no especificó la fecha en que llegará “Soy Frankelda” a su catalogo, pero sus fans celebraron la difusión mundial de la película.

La serie y película de “Soy Frankelda” ya está disponible en HBO Max, pero los fans aseguran que su llegada a Netflix es una buena noticia para expansión del cine mexicano animado.

“Soy Frankelda” forma parte de las 100 películas más taquilleras en México y estará disponible para 190 países tras sumarse a Netflix.

“Soy Frankelda” es nominada a los Premios Quirino 2026

Los Premios Quirino galardonan a las mejores animaciones iberoamericanas y “Soy Frankelda” está nominada a Mejor Largometraje.

Mientras que Cinema Fantasma, productora de “Soy Frankelda” está nominada a Mejor Serie por “mujeres con hombreras”.

“Soy Frankelda” también estuvo nominada en los Annie Awards 2026 en la categoría Mejor Película Independiente, pero no se llevó el galardón.

A pesar de eso, los fans de “Soy Frankelda” reconocieron la calidad y éxito que ha tenido la primera película de stop-motion mexicana.