Luego del éxito de Soy Frankelda en cines y en convertirse en la pionera del stop motion en México, Netflix la adquirió compartiendo que llegará a su plataforma muy pronto.

El proyecto de Frankelda, producción de Cinema Fantasma, anteriormente ya había sido estrenado en HBO Max, pero con la llegada a Netflix se amplía a un público mundial.

Soy Frankelda llega a Netflix en 2026

La plataforma mundial Netflix celebró la adquisición de Soy Frankelda, la primera película mexicana de stop motion creada por los hermanos Arturo Ambriz y Roy Ambriz bajo su productora Cinema Fantasma y que también es aplaudida por su doblaje.

El 20 de febrero de 2026, Netflix dio a conocer que Soy Frankelda se añade a su catálogo de películas, siendo que la pionera del stop motion en México comparte con producciones de talla mundial.

Aunque anteriormente HBO Max ya había estrenado en su plataforma Soy Frankelda, además de que anteriormente tenían la serie Los Sustos de Frankelda, su incorporación en Netflix se traduce en la visión a nivel mundial.

Por otra parte, Netflix adelantó que Soy Frankelda se estrenará muy pronto en la plataforma, adelantando que será este mismo 2026 que llegue, aunque sin fecha exacta del estreno.

Asimismo, el propio Netflix recordó que Soy Frankelda fue nominada a Mejor Largometraje Independiente en los Premios Annie, que son considerados los más importantes en la animación a nivel mundial.

Netflix adquirió Soy Frankelda y la estrenará en 2026. (@netflixlat)

Sin embargo, no será hasta el 21 de febrero de 2026 que se conozca si Soy Frankelda fue la ganadora del Annie.