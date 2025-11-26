James Cameron es uno de los directores de cine más conocidos y respetados en la industria, siendo la mente detrás de clásicos como Titanic, Aliens, Terminator y la franquicia multimillonaria de Avatar.

Precisamente es por el estreno de la tercera entrega de Avatar que James Cameron ha vuelto al ojo público, pues muchos esperan ver lo que nos tiene preparado el director con esta secuela.

¿Quién es James Cameron?

James Francis Cameron es un director, guionista, productor y editor de cine, nacido en Ontario, Canadá.

Además de también desempeñarse como explorador marino, esto tras su investigación para el desarrollo de Titanic.

James Cameron (James Cameron / National Geographic)

¿Qué edad tiene James Cameron?

James Cameron nació el 16 de agosto de 1954, actualmente tiene 71 años.

¿Quién es la esposa de James Cameron?

James Cameron ha estado envuelto en diversas relaciones a lo largo de su vida.

Sostuvo una relación con Sharon Williams de 1978 a 1984, posteriormente con Gale Anne Hurd de 1985 a 1989; también con la directora Kathryn Bigelow de 1989 a 1991, y con la actriz Linda Hamilton de 1997 a 1999.

Su pareja actual es la actriz Suzy Amis desde el año 2000.

James Cameron (Jordan Strauss / Invision)

¿Qué signo zodiacal es James Cameron?

Al haber nacido el 16 de agosto, James Cameron es del signo de Leo.

¿Cuántos hijos tiene James Cameron?

James Cameron tiene un total de 5 hijos, aunque sus identidades son desconocidas, prefiriendo mantener un bajo perfil.

James Cameron (Agencia México)

¿Qué estudió James Cameron?

James Cameron estudió física y literatura inglesa en el Fullerton College, aunque dejó ambas carreras; estudiando por su cuenta todo lo relacionado a efectos especiales y dirección de cine.

¿En qué ha trabajado James Cameron?

La carrera de James Cameron es extensa, pues además de director ha sido guionista y técnico de efectos especiales, destacando principalmente por estar involucrado en súper producciones.

Los trabajos más conocidos de James Cameron son Aliens, Terminator, Titanic y la saga de Avatar; aunque tiene muchas obras en su haber.

Estos son los trabajos más importantes de James Cameron:

Piranha II: The Spawning

Terminator

Aliens

The Abyss

Terminator 2: El Juicio Final

Mentiras Verdaderas

Titanic

Avatar

Avatar: El Camino del Agua

Avatar: Fire and Ash