Lamentablemente México no tendrá representación en el Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional, algo que no ha agradado a la industria del cine nacional.

Esto debido a que ninguna producción de México fue considerada por la Academia para los Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional.

Premios Oscar (Matt Sayles/Invision/AP, File / Matt Sayles/Invision/AP)

“No nos moverán” de México no llegó a la lista corta de Mejor Película Internacional en los Oscar 2026

Para los Oscar 2026, México mandó a consideración a “No nos moverán” para la categoría de Mejor Película Internacional.

Sin embargo, de entre las 100 propuestas de distintos países, la Academia decidió que “No nos moverán” de México, no entraría en la lista corta para Mejor Película Internacional.

Dejando a las siguientes obras para la fase final previo a que se den las nominaciones oficiales:

“Sound of falling” (Alemania)

“Belén” (Argentina)

“El agente secreto” (Brasil)

“No other choice” (Corea del Sur)

“Sirat” (España)

“It was just an accident” (Francia)

“Homebound” (India)

“The president’s cake” (Irak)

“Kokuho” (Japón)

“All that’s left of you” (Jordania)

“Sentimental value” (Noruega)

“Palestine 36” (Palestina)

“Late shift” (Suiza)

“Left-Handed girl” (Taiwan)

“The voice of hind rajab” (Túnez)

De las cuales menos de la mitad serán las elegidas para optar un premio en los Oscar 2026.

No nos moverán de Pierre Saint-Martin, es película mexicana que va por Oscar 2026 (Especial)

Oscar 2026 es la séptima ocasión consecutiva que México no estará en Mejor Película Internacional

Con lo sucedido en los Oscar 2026, será la séptima ocasión consecutiva donde no tendremos una película de México en la categoría de Mejor Película Internacional.

La última vez que México estuvo en Mejor Película Internacional fue con Roma en 2018, donde curiosamente se llevó el premio y fue una de las películas más ganadoras.

Aunque México ha tratado de regresar a la premiación, la Academia ha considerado que todas las obras mandadas no son susceptibles de entrar en la lista corta o de una nominación.

Los Oscar 2026 no han sido la excepción, por lo que habrá que esperar hasta la premiación del 2027 para ver si México rompe esta mala racha.