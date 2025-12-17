Parece que Guillermo del Toro lo volverá a hacer con ‘Frankenstein’, ya que la película ha sido considerada para estar en los Oscar 2026, aunque aún falta un paso.

Ya que la Academia dio a conocer las películas de su “lista corta” para los Oscar 2026, y entre ellas aparece ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro.

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro esta en la lista corta de los Oscar 2026 en varias categorías

La Academia reveló la lista corta de algunas de las categorías a los Oscar 2026, donde ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro figura en varias.

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro se encuentra en la lista corta del Oscar 2026 en las siguientes categorías:

Elenco

Cinematografía

Maquillaje y peinado

Música original

Sonido

Efectos especiales

Hay que señalar que la película de Netflix no está nominada oficialmente en estas categorías actualmente, solo está siendo considerada.

La lista corta es algo así como los “finalistas” para obtener una nominación a los premios, luego de analizar todas las películas que se hayan estrenado en el año.

Así como las propuestas que mandan los diferentes estudios a la Academia; una vez que se tiene la lista corta, se procede a deliberar cuáles serán las nominadas.

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro podría ser considerada a más nominaciones en los Oscar 2026

Otra cosa a mencionar es que estas no serían las únicas consideraciones para ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro en los Oscar 2026.

La misma Academia mencionó que apenas se tiene la lista corta de los Oscar 2026 en 12 categorías, que en general son las “menores” de la premiación.

Aún no revelan las consideraciones de la categorías “mayores” donde ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro podría estar incluida.

Se espera que en las próximas semanas que de la lista corta de categorías como Película, Dirección, Actor y Actriz, entre otras.

Muchos fans quieren ver que la obra de Netflix por lo menos alcance a ser una de las finalistas en varias de estas consideraciones.