Shrek 5 cambia su voz en español. Te contamos qué pasó con Alfonso Obregón.

Este 16 de junio se estrenó el tráiler latino de la película Shrek 5, y lo que sorprendió fue la ausencia de Alfonso Obregón en el papel principal.

¿Qué pasó con Alfonso Obregón? Por esto Shrek 5 cambia su voz en español

Alfonso Obregón no regresa como la voz en español para Shrek 5, pese a que había sido el encargado de interpretar al personaje desde 2001.

El actor de doblaje habría puesto varias condiciones para retomar su personaje:

Ocupar el cargo de director del doblaje latino de la película

Mejor salario

Resaltar su nombre en la promoción de Shrek 5 por Latinoamérica

Por lo que al final no llegó a un acuerdo con el estudio para interpretar a Shrek en la quinta entrega de la franquicia.

Alfonso Obregón (Alfonso Obregón Instagram @obregoninclan)

Desde febrero 2026, Alfonso Obregón impulsó una campaña digital para ser la voz de Shrek con el hashtag #miogrofavorito.

Obregón aseguró en diversos espacios que buscaba que se le diera lo que consideraba “justo” por doblar al personaje.

“Escúchame, no voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo.” Alfonso Obregón

De igual forma, el actor de doblaje expresó que no quería que hicieran “porquerías con Shrek”, ya que su intención era hacer un buen trabajo. “Quiero dejarla wow, o no hago la película”.

Asimismo, cabe recordar que Alfonso Obregón fue detenido en agosto 2024 por presunto abuso y fue vinculado a proceso.

No obstante, obtuvo su libertad. Dichos problemas afectaron su posición en diversos proyectos de doblaje.

Hasta el momento, no hay actor confirmado para sustituir a Alfonso Obregón como Shrek en el doblaje latino, aunque rumores indican que sería Faisy el encargado.

La película Shrek 5 se estrena en cines el próximo 30 de junio de 2027.