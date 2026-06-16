El tráiler oficial que Universal Pictures publicó este 16 de junio confirma que Alfonso Obregón quedó fuera de Shrek 5. Ausencia que ha puesto en la mira a Faisy.

Shrek 5, la película que se estrenará en 2027 sin la voz de Alfonso Obregón, cuenta con un nuevo actor de doblaje cuya identidad no ha sido revelada por Dreamwork; sin embargo, en redes sociales creen haber descubierto el misterio.

Aseguran que en esta temporada, Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, prestará su voz al ogro más querido.

Aseguran que Faisy es la nueva voz de Shrek (Red Social X)

Aunque el presentador de televisión, locutor de radio y actor mexicano no ha confirmado su participación en el filme que se proyectará en Latinoamérica, la apuesta parece ser segura.

Faisy -de 46 años de edad- ha participado en el doblaje al español de varias películas animadas, destacando:

Chuck en Angry Birds: La película (2016).

Steve en Dolittle (2020).

Ika Chu en El perro samurái: La leyenda de Kakamucho (2022).

Jack Horner en El gato con botas 2: El último deseo (2022).

Drago Modo en La Cabra que cambió el juego (2026)

Aseguran que Faisy es la nueva voz de Shrek (Instagram)

¿Por qué Alfonso Obregón quedó fuera de Shrek 5?

Alfonso Obregón -de 65 años de edad- prestó su voz a Shek por más de dos décadas, sin embargo, no lo hará más. Quedó fuera en la quinta temporada del filme animado.

Universal Pictures no ha revelado la razón, pero los rumores no se hicieron esperar, estos giran alrededor de su situación jurídica.

En agosto de 2024, Alfonso Obregón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de abuso sexual. Pese a que se declaró inocente fue vinculado a proceso y trasladado al Reclusorio Norte.

Obtuvo su libertad y actualmente continúa su proceso fuera de prisión derivado de dos denuncias interpuestas por alumnas que aseguran haber sido abusadas por él entre 2022 y 2023.

Este escándalo habría echado por tierra las declaraciones que hizo en distintas ocasiones; informó que volvería a prestarle su voz al ogro siempre y cuando lo dejaran dirigir el doblaje, así como le pagaran un sueldo justo y promocionaban la película en América Latina destacando su participación.