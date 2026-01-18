Durante la alfombra roja para la nueva temporada de LOL, Eugenio Derbez confirmó a los medios de comunicación que regresará a darle voz al personaje de Burro en Shrek 5.

“Sí, me acaban de pedir que esté en el doblaje, les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes y los modismos. Entonces ya me dijeron que sí, entonces sí voy a estar en la quinta.” Eugenio Derbez

La condición que puso Eugenio Derbez para ser Burro en Shrek 5

Después de que Eugenio Derbez -de 64 años de edad- confirmara a la prensa que volverá a prestar su voz para el personaje de Burro en Shrek 5, reveló que puso una condición: dejarlo adaptar el guion.

Esta noticia ha alegrado a los fans mexicanos y latinos de Shrek, pues desde que se estrenó la primera entrega en 2001, Eugenio Derbez fue pieza clave para su éxito en el mercado latinoamericano.

Por lo que de momento, Eugenio Derbez queda confirmado para su regreso como Burro en Shrek 5; sin embargo, aún está la duda sobre si Alfonso Obregón regresará como Shrek, la icónica voz en español latino.

Especialmente tras las falsas acusaciones en su contra sobre acoso y abuso sexual, lo cual llevaron al actor de doblaje de Shrek y Naruto a ser arrestado y llevado a la cárcel hasta que se aclarara su situación.

Hasta ahora, el único confirmado que regresa del doblaje original para Shrek 5 es Eugenio Derbez; habrá que esperar más noticias con respecto a la nueva película de Dreamworks.