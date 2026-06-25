Los amantes del universo de Shrek están de fiesta, pues este jueves 25 de junio, la cuenta oficial del ogro verde compartió que Burro tendrá su película spin-off, programada para el verano de 2028.

La noticia confirmada por Deadline y Rotten Tomatoes genero una ola de reacciones entre seguidores, pues cabe recordar que aún no se estrena Shrek 5, película que está programada para el 29 de junio del 2027.

Eddie Murphy regresa como la voz del Burro de Shrek, ¿lo hará también Eugenio Derbez?

Deadline y la cuenta oficial de Shrek han confirmado lo que se especulaba desde hace un año: Burro tendrá su propia película spin-off, y por su puesto que Eddie Murphy regresará para darle voz al icónico personaje de Dreamworks.

Shrek 5 aún no se estrena, pero ya se confirmó el spin-off de Burro para el 2028 (@Shrek / X)

Y aunque aún no se estrena Shrek 5 -película que se espera llegue para la confirmación del spin-off de Burro ya ha generado conversación en redes sociales, e incluso muchos de los fans mexicanos y latinos se preguntan si es que acaso regresará Eugenio Derbez para este nuevo proyecto de Dreamworks.

Pues hace poco salió el primer tráiler doblado de Shrek 5 en donde se confirmó que Eugenio Derbez regresaba como la voz de Burro en español latino; por el contrario de Alfonso Obregón que no dará vida al ogro verde al no conseguirse un acuerdo con el estudio de animación.

Este proyecto representa un nuevo capítulo para la franquicia DreamWorks, que ha mantenido su popularidad a lo largo de más de dos décadas, por su parte Eddie Murphy, quien dio vida al burro parlanchín desde la primera película de Shrek en 2001, volverá a prestar su voz al personaje icónico conocido por sus chistes e imparable hocico.

La expectativa es alta, pues aunque algunos fans expresan dudas sobre el nuevo estilo de animación visto en tráilers recientes de Shrek 5, la mayoría celebra que Burro, uno de los personajes secundarios más queridos, finalmente tenga su momento estelar con esta nueva película en solitario.

De momento, ya se confirmó que la película spin-off del Burro de Shrek llegará el próximo 30 de junio del 2028, es decir dos años después de que se estrene la quinta aventura del ogro verde que llegó a principios de la década de los 2000.

Por lo que habrá que esperar para saber más detalles del spin-off de Burro y, especialmente para saber si Eugenio Derbez sí regresará para darle su voz aunque esto es cada vez más probable tras confirmar su participación para Shrek 5.