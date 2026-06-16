Shrek 5 ya tiene nuevo tráiler oficial y, aunque el avance emocionó a millones de fans por el regreso de los personajes más queridos de la franquicia, también confirmó una de las noticias que más preocupaban al público latino: Eugenio Derbez vuelve como la voz de Burro, pero Alfonso Obregón no aparece como Shrek en esta primera versión del doblaje.

El adelanto de la nueva película de DreamWorks muestra a Shrek, Fiona y Burro embarcados en una nueva aventura, además de presentar escenarios inéditos y el regreso de personajes clásicos de la saga; el filme marcará el esperado retorno de la franquicia tras más de una década sin una entrega principal.

Eugenio Derbez regresa a Shrek 5; Alfonso Obregón sigue fuera

El nuevo tráiler de Shrek 5 ha salido; sin embargo confirmó lo que ya muchos sospechaban: Alfonso Obregón no regresa como la voz del ogro, aunque Eugenio Derbez sí vuelve como Burro.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los espectadores latinoamericanos fue escuchar nuevamente a Eugenio Derbez interpretando a Burro, personaje que ayudó a convertir el doblaje mexicano en un fenómeno cultural. Sin embargo, la ausencia de Alfonso Obregón como Shrek reavivó la incertidumbre sobre quién dará voz al ogro verde en la versión final de la quinta película.

Durante los últimos meses, Alfonso Obregón ha reconocido públicamente que su participación en Shrek 5 no estaba garantizada debido a desacuerdos relacionados con las condiciones de su regreso al proyecto, incluso, el actor impulsó campañas para solicitar el apoyo de los fans y volver a interpretar al personaje.

Shrek 5 estrena tráiler con doblaje latino y revela que Eugenio Derbez regresa como Burro, pero Alfonso Obregón queda fuera (Dreamworks )

Por ahora, DreamWorks no ha confirmado quién será la voz definitiva de Shrek en español latino. pues en el tráiler recién lanzado, los fans y usuarios aún no logran identificar quién fue el actor de doblaje que sustituyó a Alfonso Obregón, quien ha dado su voz al ogro por más de dos décadas.

Mientras tanto, el nuevo tráiler de Shrek 5 ya abrió el debate entre los seguidores de la franquicia, quienes celebran el regreso de Eugenio Derbez como Burro, pero consideran que la ausencia de Alfonso Obregón como Shrek podría cambiar una de las fórmulas más exitosas del doblaje latinoamericano.