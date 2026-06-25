Tras el primer tráiler de Shrek 5, el regreso de Alfonso Obregón a la película de DreamWorks parece que no se materializará, algo que no le estaría agradando al actor de doblaje quien está llamando al boicot.

Pero no solo para Shrek 5, Alfonso Obregón pide a los fans que presionen a DreamWorks y Universal en todos sus estrenos, para tener de regreso a la voz original del ogro.

Alfonso Obregón pide boicotear a DreamWorks y Shrek 5

Durante un evento con fans, Alfonso Obregón mencionó que si los fans no están de acuerdo con lo que está pasando con Shrek 5, no se queden solo con criticar a DreamWorks y no ver la película.

Alfonso Obregón pide a sus 3 fans boicotear Shrek 5 y exigirle a DreamWorks que él regrese como el ogro con pago millonario.

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Alfonso Obregón pide que se le mande un mensaje fuerte y claro a DreamWorks y Universal acerca de lo que quieren para Shrek 5, esto mediante un boicot en redes sociales.

Así todos los que lo quieran de regreso deben de mencionar y etiquetar a DreamWorks y a Universal Pictures, señalando que no es solo Shrek 5, sino que no van a ir a ver ninguna película de los estudios donde “no respeten las cosas” ni a la audiencia.

Señalando también que no quieren a otro actor de doblaje, solo a Alfonso Obregón, tal y como se ha pedido desde que se sabe de la película.

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Alfonso Obregón sería el único que no regresaría en Shrek 5

Lo que resalta del doblaje de Shrek 5, es que Alfonso Obregón sería el único del elenco original que no regresaría en la nueva película de DreamWorks.

El tráiler de Shrek 5 dejó ver que Dulce Guerrero sí repetirá como Fiona y Eugenio Derbez como el Burro; sin embargo, para la voz del ogro se eligió a otro actor no identificado hasta el momento.

Se rumoró que Faisy sería el encargado de ponerle voz a Shrek en la película en lugar de Alfonso Obregón; pero de momento no hay nada confirmado por parte de Universal o DreamWorks.

Shrek 5 se estrenará hasta el 30 de junio de 2027, por lo que aún puede haber negociaciones para hacer cambios en el doblaje de la película, aunque parece poco probable que se dé el regreso de Alfonso Obregón.