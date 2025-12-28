Aunque lleva un ritmo algo lento, comparado con sus entregas anteriores, Avatar 3 sigue dando una buena taquilla a nivel mundial, lo cual casi asegura un nuevo éxito para James Cameron.

Quienes no la están pasando bien son Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados; mientras que Zootopia 2 se va de cartelera por la puerta grande.

Avatar 3 domina la taquilla de Navidad

Como se esperaba, Avatar 3 no tuvo rival durante este fin de semana extendido de Navidad, con 760 mdd (13 mil mdp) en la taquilla mundial.

Si bien Avatar 3 aún está un poco lejos de los 1200 mdd (21 mil mdp) que necesita para ser un éxito, debido a sus 400 mdd (7.1 mil mdp) de presupuesto; por lo menos se acerca a la marca de equilibrio para la película.

Aunque los analistas mantienen que esta entrega sería la que menos dinero ingrese de las tres películas, no significa que vaya a ser un fracaso, pues le dan alrededor de 2 mil mdd (35 mil mdp) para el final de su paso en cartelera.

Habrá que ver si esto es suficiente para que James Cameron se anime a hacer las siguientes dos películas de la saga, que supuestamente cerrarían la historia.

Avatar: Fuego y Cenizas ( 20th Century Studios)

Avatar 3 aplastó a Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados

Aunque se esperaba un poco de resistencia, la verdad es que Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no pudieron hacer nada en contra de Avatar 3.

Por un lado, Anaconda de Sony apenas si logró 43 mdd (769 mdp) en taquilla, de un presupuesto de 40 mdd (716 mdp) ; algo nada bueno para esta entrega, la cual necesita unos 120 mdd (2.1 mil mdp) para ser un éxito.

Mientras que Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados tiene un panorama más oscuro, con unos nada agradables 60 mdd (mil mdp) en taquilla de un presupuesto de 64 mdd (1.1 mil mdp) ; lo que la obliga a hacer alrededor de 200 mdd (3.5 mil mdp) .

Lo único que ayudaría a estas películas es que no habrá una competencia real en todo el mes de enero, con estrenos de baja cartelera todo el mes, lo cual podría darles un pequeño empuje.

Anaconda (Sony)

Taquilla de Zootopia 2 resistió muy bien a Avatar 3

La que parece imbatible en este momento es la taquilla de Zootopia 2, pues ni siquiera Avatar 3 puede competir con sus 1.4 mil mdd (25 mil mdp) .

En teoría Zootopia 2 debería de estar dejando la cartelera en este momento, pero dado la buena recepción que sigue teniendo, es muy probable que se mantenga algunas semanas más.

A esto hay que sumar que no hay competencia en enero, lo cual le daría un segundo aire en sus ingresos, a pesa de que ya lleva más de un mes en cartelera.

Sin lugar a duda, con Zootopia 2 y Avatar 3, Disney se llevó la taquilla de fin de año 2025.