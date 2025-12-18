Con el inminente estreno de Avatar 3 en cines de todo el mundo, ya se están dando las primeras predicciones en taquilla para la película de Disney.

Si bien son buenas, también indican que la taquilla de Avatar 3 podría ser la más baja de la franquicia hasta el momento, a pesar de que sería un éxito.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

Avatar 3 tendría un estreno en taquilla por debajo de El Camino del Agua

De acuerdo con la gente de Discussing Film, Avatar 3 tendría una taquilla global en su primer fin de semana entre 340 y 380 millones de dólares (6.1 mil y 6.8 mil millones de pesos).

Aunque es una gran cantidad de dinero, no es una cifra buena tomando en cuenta que Avatar: El Camino del Agua hizo en su primer fin de semana 434 millones de dólares (7.8 mil mdp).

No obstante, abrirá más alto que Avatar de 2009, la cual solo hizo 241 mdd (4.3 mil mdp) en su fin de semana de estreno, a pesar de que después se convirtió en la película más taquillera de la historia.

Más aún si vemos que el presupuesto de Avatar 3 fue de 400 millones de dólares (7.2 mil millones de pesos), por lo que necesita unos 1200 mdd (21 mil mdp) para se un éxito.

Avatar 3 lograría ser un éxito aunque con tendencia a la baja

A pesar de este fin de semana por debajo de su predecesora, no se duda que Avatar 3 vaya a lograr su meta; solo que con una tendencia a la baja.

De hecho esta tendencia se ve desde Avatar: El Camino del Agua, la cual a pesar de ser la más taquillera de su año, se colocó por debajo de la película original.

En ese sentido, se espera que Avatar 3 mantenga esa tendencia con una taquilla abajo de El Camino del Agua, demostrando un pequeño desgaste.

La taquilla total de Avatar 3 rondaría los 2 mil millones de dólares (36 mil mdp), en el mejor de los casos, pues esta saga a demostrado tener un buen recorrido en sus semanas en cartelera.

De hecho, su única competencia serían Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, obras catalogadas de mediana cartelera.