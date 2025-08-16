Tal parece que Deadpool verá cumplido su sueño de ser parte de Los Vengadores en Avengers: Doomsday, pues Ryan Reynolds se unirá a la producción de Marvel.
Hay que mencionar que el mismo Ryan Reynolds había jugado con la posibilidad de tener a Deadpool en Avengers: Doomsday de Marvel.
Deadpool de Ryan Reynolds estará en Avengers: Doomsday aunque en solitario
De acuerdo con The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds está más que confirmado para aparecer como Deadpool en Avengers: Doomsday de Marvel.
Sin embargo, el Deadpool de Ryan Reynolds llegará a Avengers: Doomsday solo por el momento, no hay detalles de que aparezca con Wolverine, aunque parece que es cuestión de tiempo.
Otra cosa que se mencionó es que Deadpool no se unirá a Los Vengadores y tampoco a los X-Men, mucho menos a Los 4 Fantásticos.
Al parecer su participación está planeada para ser una especie de “héroe solitario”, esto a pesar de que en Deadpool y Wolverine se insinuó que Wade Wilson quería ser un Vengador.
Hay que mencionar que no hay muchos detalles al respecto de la aparición del personaje; como todo en esta película, la información en escasa por parte de Marvel.
Ryan Reynolds ya había adelantando la llegada de Deadpool a Avengers: Doomsday
Aunque la confirmación por parte de los medios llegó hasta el 15 de agosto, días antes Ryan Reynolds había adelantado la llegada de Deadpool a Avengers: Doomsday.
En su cuenta de Instagram, Ryan Reynolds publicó el logo de Los Vengadores; pero intervenido por Deadpool, lo que se tomó como una señal de su llegada a Avengers: Doomsday.
Hay que mencionar que el actor no dijo nada al respecto de esta publicación, solo la dejó en su cuenta y permitió que el público especulara al respecto.
Aunque Marvel ya había revelado a más de 20 actores y actrices para Avengers: Doomsday, Kevin Feige también señaló que faltaban muchos más en ser anunciados.
Avengers: Doomsday se estrenará a nivel mundial el 18 de diciembre de 2026.
Con información de The Hollywood Reporter.