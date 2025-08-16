Tal parece que Deadpool verá cumplido su sueño de ser parte de Los Vengadores en Avengers: Doomsday, pues Ryan Reynolds se unirá a la producción de Marvel.

Hay que mencionar que el mismo Ryan Reynolds había jugado con la posibilidad de tener a Deadpool en Avengers: Doomsday de Marvel.

Deadpool de Ryan Reynolds estará en Avengers: Doomsday aunque en solitario

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds está más que confirmado para aparecer como Deadpool en Avengers: Doomsday de Marvel.

Sin embargo, el Deadpool de Ryan Reynolds llegará a Avengers: Doomsday solo por el momento, no hay detalles de que aparezca con Wolverine, aunque parece que es cuestión de tiempo.

Deadpool (Marvel Studios )

Otra cosa que se mencionó es que Deadpool no se unirá a Los Vengadores y tampoco a los X-Men, mucho menos a Los 4 Fantásticos.

Al parecer su participación está planeada para ser una especie de “héroe solitario”, esto a pesar de que en Deadpool y Wolverine se insinuó que Wade Wilson quería ser un Vengador.

Hay que mencionar que no hay muchos detalles al respecto de la aparición del personaje; como todo en esta película, la información en escasa por parte de Marvel.

Deadpool (21st Century Fox)

Ryan Reynolds ya había adelantando la llegada de Deadpool a Avengers: Doomsday

Aunque la confirmación por parte de los medios llegó hasta el 15 de agosto, días antes Ryan Reynolds había adelantado la llegada de Deadpool a Avengers: Doomsday.

En su cuenta de Instagram, Ryan Reynolds publicó el logo de Los Vengadores; pero intervenido por Deadpool, lo que se tomó como una señal de su llegada a Avengers: Doomsday.

Hay que mencionar que el actor no dijo nada al respecto de esta publicación, solo la dejó en su cuenta y permitió que el público especulara al respecto.

Aunque Marvel ya había revelado a más de 20 actores y actrices para Avengers: Doomsday, Kevin Feige también señaló que faltaban muchos más en ser anunciados.

Avengers: Doomsday se estrenará a nivel mundial el 18 de diciembre de 2026.

Publicación de Ryan Reynolds en Instagram (@vancinityreynolds)

Con información de The Hollywood Reporter.