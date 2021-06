Al menos 30 celebridades e influencers utilizaron sus Instagram Stories para promover al Partido Verde en veda electoral.

Pese a que se trata de un delito, los famosos mencionaron las “buenas propuestas” del Partido Verde. Algunas celebridades mostraron su inconformidad por las acciones de sus compañeros.

Tal es el caso de Facundo quien explotó contra los artistas y cuestionó que hayan preferido aceptar dinero antes de buscar lo mejor para el país.

En sus Instagram Stories, Facundo compartió un video donde mostró su molestia al ver como personalidades del medio del espectáculo decidieron venderse de esa manera.

De manera energética, Facundo destacó que hace unos años a él le ofrecieron dinero por publicar dos tuits en favor a un partido político.

Sin embargo rechazó la propuesta de recibir 2 millones de pesos ya que consideró que era ridículo ya que es ilegal hacer propaganda política en veda electoral.

“En pasadas elecciones me habló un partido político para decirme que me daba 2 millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos. Obviamente dije que no, me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política”

Facundo