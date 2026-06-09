Pascacio López ingresará al penal de Puente Grande para seguir el proceso en su contra por violación agravada en agravio de la actriz Sarah Nichols, quien denunció al actor en 2022.

La jueza encargada del caso determinó la medida de prisión preventiva oficiosa para Pascacio López, quien ya había estado en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, conocido como Puente Grande, en 2022 durante 11 meses.

Sarah Nichols denunció a Pascacio López en 2022 por violación agravada, hecho que habría ocurrido durante las grabaciones de una serie.

Pascacio López estará recluido en Puente Grande por violación agravada

El abogado de Pascacio López explicó que acudieron a una audiencia derivada de la ejecutoria de un amparo y para continuar con el proceso por violación agravada en contra del actor.

Fue durante la audiencia que la jueza del caso determinó que Pascacio López debía enfrentar el proceso en su contra en Puente Grande, pero se determinó el plazo de investigación complementaria.

Pasacacio López (Instagram/@pascaciolopez)

La defensa de Pascacio López mostró su inconformidad con la medida de prisión e incluso expresaron que era una medida arbitraria.

“Lamentablemente, hay delitos en los cuales la persona debe enfrentar el proceso privado de la libertad. Y en este caso, por el tipo de delito, la ley establece que debe ser en prisión preventiva oficiosa” Pascasio López

Esta es la segunda ocasión que Pascacio López ingresa al penal de Puente Grande, pues estuvo 11 meses durante 2022 y fue liberado en febrero de 2023 por el caso de Sarah Nichols.

La reacción de Pascacio López tras su detención

El abogado de Pascacio López expresó que no podía asimilar la noticia de su regreso a Puente Grande.

“Evidentemente este tipo de sucesos, por supuesto que afecta a la persona, y que te priven aún sin que se demuestre tu culpabilidad, pues imagínate lo difícil que ha de ser esta prueba de libertad, pues aún con la presunción de inocencia” Pascasio López

Pascasio López fue denunciado por Sarah Nichols en 2022 por violación agravada, ocurrida mientras trabajaban junto en una serie de Netflix.

Posteriormente, el actor enfrentó una demanda por daño moral por parte de Vanessa Bauche, quien lo acusó de agredirla durante esta misma serie y de besarla sin su consentimiento.