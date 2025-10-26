Mireya Mendoza ha estado en el foco de atención tras el estreno de Soy Frankelda, pues ella es la actriz que le da voz a la escritora fantasma en la película.

Sin embargo, su protagónico en Soy Frankelda es solo uno de sus muchos trabajos y personajes importantes que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

¿Quién es Mireya Mendoza?

Elsa Mireya Mendoza Vásquez, mejor conocida como Mireya Mendoza, es una actriz y directora de doblaje, cantante y locutora mexicana.

Conocida por interpretar a una gran cantidad de personajes, entre ellos a la protagonista en Soy Frankelda.

¿Qué edad tiene Mireya Mendoza?

Mireya Mendoza nació el 18 de agosto de 1982, actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mireya Mendoza?

Mireya Mendoza está en una relación con Roberto Granados, gerente de Doblaje España y LATAM en Netflix.

¿Qué signo zodiacal es Mireya Mendoza?

Al haber nacido el 18 de agosto, Mireya Mendoza es del signo del signo de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Mireya Mendoza?

Hasta donde se sabe, Mireya Mendoza no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Mireya Mendoza?

No hay detalles del grado de estudios de Mireya Mendoza; sin embargo, se sabe que dentro del mundo del doblaje, fue alumna de Carlos Becerril.

Tomando varias clases y cursos con el mencionado actor de doblaje.

¿En qué ha trabajado Mireya Mendoza?

Mireya Mendoza ha hecho una gran cantidad de voces a lo largo de 26 años de carrera.

Además de que es la vocalista del grupo del grupo de rock Driven, además de contar con su propia empresa, Text2B, que ofrece traducción de doblaje en español latino e inglés.

Estos son los personajes más importantes que ha hecho Mireya Mendoza:

Frankelda - Soy Frankelda

Luffy - One Piece (primera voz)

Tiana - La Princesa y el Sapo

Barbie - Barbie

Trina Vega - Victorious

Gwen Stacy - The Amazing Spider-Man

Penny - The Big Bang Theory

Mari Illustrious Makinami - Rebuild of Evangelion

Gine - Dragon Ball Super

Quorra - Tron: Legacy

Teresa Lisbon - El Mentalista

Mireya Mendoza le da voz a la protagonista en Soy Frankelda

Mireya Mendoza dio la voz a la protagonista de Soy Frankelda, repitiendo su papel el cual interpretó en la serie de HBO Max, Los Sustos Ocultos de Frankelda.

La misma Mireya Mendoza fue parte de la promoción de Soy Frankelda en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Tanto para los realizadores, como para el público en general, fue importante mantener a la actriz como la voz de Frankelda, pues le ha dado una interpretación única a la escritora fantasma.

Además ella ha agradecido tanto a la gente de Cinema Fantasma, como a la misma Warner Bros., que dio parte del presupuesto para la película, el darle la oportunidad de ser parte de este proyecto.