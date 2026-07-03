Javier Bardem es un actor español de prestigio internacional, ganador del Premio Oscar y considerado una de las figuras más importantes del cine español y de Hollywood.

En 2008 obtuvo el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Anton Chigurh en la película No Country for Old Men.

En 2026, volvió a llamar la atención al asistir al Mundial de la FIFA para apoyar a la selección de España, acompañado por su esposa, la actriz Penélope Cruz, y la cantante Rosalía.

¿Quién es Javier Bardem?

Javier Ángel Encinas Bardem nació en una familia con una sólida tradición cinematográfica. Es hijo de la actriz Pilar Bardem y sobrino del director Juan Antonio Bardem, por lo que desde muy joven estuvo vinculado al mundo del cine.

Comenzó a ganar reconocimiento con películas como Las edades de Lulú y Jamón, jamón, antes de consolidar una exitosa carrera internacional.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido seis Premios Goya, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio al Mejor Actor del Festival de Cannes y un reconocimiento del Sindicato de Actores, además del Premio Oscar.

¿Qué edad tiene Javier Bardem?

Javier Bardem nació el 1 de marzo de 1969, por lo que actualmente tiene 57 años.

¿Javier Bardem tiene pareja?

Sí. Javier Bardem está casado con la actriz Penélope Cruz desde 2010.

¿Qué signo zodiacal es Javier Bardem?

Al haber nacido el 1 de marzo, su signo zodiacal es Piscis, perteneciente al elemento agua. Tradicionalmente, este signo se relaciona con la sensibilidad, la creatividad y la intuición.

¿Javier Bardem tiene hijos?

Sí. Javier Bardem y Penélope Cruz tienen dos hijos.

¿Qué estudió Javier Bardem?

Javier Bardem estudió pintura durante cuatro años en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Posteriormente complementó su formación artística en el Estudio Corazza, donde recibió clases de interpretación bajo la dirección del maestro Juan Carlos Corazza.

¿En qué ha trabajado Javier Bardem?

Javier Bardem ha desarrollado una destacada trayectoria como actor de cine y televisión, con una carrera que comenzó desde su infancia y que posteriormente se consolidó tanto en España como en Hollywood.