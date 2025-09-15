Javier Bardem aprovechó su participación en la entrega 77º de los premios Emmy 2025 para alzar la voz contra el genocidio en Gaza.

“Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio lo ha reconocido como tal y por eso pedimos un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detenerlo. ¡Libertad para Palestina!”. Javier Bardem

El actor español de 56 años de edad denunció en los Emmy 2025 el “genocidio en Gaza” y pidió libertad para Palestina. Hasta en su vestimenta hizo un guiño político al usar la kufiya.

Esto es lo que dijo Javier Bardem al denuncia “genocidio en Gaza” y pedir libertad para Palestina en los Emmy 2025

Durante la alfombra roja en los Emmy 2025 y en entrevista con Variety, el actor español Javier Bardem levantó la voz al denunciar “genocidio en Gaza”, además de pedir libertad para Palestina, esto es lo que dijo:

“Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio lo ha reconocido como tal y por eso pedimos un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detenerlo. ¡Libertad para Palestina!”.

Asimismo, Javier Bardem recordó formar parte de las más de 4 mil 500 personas que trabajan en el cine y que han firmado el manifiesto Film Workers for Palestine.

Manifiesto en el que se compromete a no colaborar con instituciones o empresas israelíes “implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”.

El actor también destacó la suspensión de La Vuelta de España luego de que varios manifestantes protestaron contra la participación de Israel.

Javier Bardem at the #Emmys: "Here I am today denouncing the genocide in Gaza... Free Palestine!" pic.twitter.com/y5LhM3ck7L — Variety (@Variety) September 14, 2025

Javier Bardem también protesto en los Emmy 2025 con su vestimenta

Javier Bardem no solo alzo la voz al denunciar “genocidio en Gaza” y pedir libertad para Palestina en los Emmy 2025, pues su vestimenta también fue un guiño ante la protesta del actor español.

Luego de que el actor español, Javier Bardem al desfilar por la alfombra roja de los Emmy 2025 portó en el cuello una kufiya.

Dicho accesorio que llevaba Javier Bardem se trata de un pañuelo tradicional palestino, guiño con el que el actor quien estaba nominado por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez denunció “genocidio en Gaza”.

Además de que al posar ante las cámaras de los Emmy 2025, Javier Bardem no dudó en levantar el puño en alto.

Dichas actos políticos de Javier Bardem resonaron fuertemente ante los asistentes a los Emmy 2025, siendo uno de los momentos más sonados durante los premios y que robaron cámara.