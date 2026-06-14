Alejandro Sánchez Speitzer, originario de Sinaloa, inició su carrera artística en la infancia y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana.
Su transición de actor infantil a protagonista internacional lo ha llevado a consolidarse en plataformas de streaming con títulos como Oscuro Deseo, El Club y Alguien tiene que morir.
Con experiencia en televisión, cine y teatro, Alejandro Speitzer ha logrado posicionarse como uno de los actores mexicanos más reconocidos en producciones internacionales, incluyendo su participación en México 86.
¿Quién es Alejandro Speitzer?
Alejandro Sánchez Speitzer es un actor mexicano originario de Sinaloa que inició su carrera artística desde la infancia. Su debut ocurrió a principios de los años 2000 en producciones infantiles de Televisa, donde rápidamente se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana.
Su consolidación internacional llegó gracias a producciones como Oscuro Deseo, El Club y Alguien tiene que morir, títulos que lo posicionaron entre los actores mexicanos con mayor presencia en plataformas de streaming.
¿Qué edad tiene Alejandro Speitzer?
Alejandro Sánchez Speitzer nació el 21 de enero de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Actualmente tiene 31 años de edad.
¿Alejandro Speitzer tiene pareja?
Sí. Alejandro Speitzer mantiene una relación con Ana María Vallarta, psicóloga originaria de la Ciudad de México. El actor confirmó públicamente su relación en 2025 durante actividades promocionales relacionadas con la obra teatral Cruise.
Anteriormente sostuvo una mediática relación con la actriz española Ester Expósito, entre 2019 y 2021.
¿Qué signo zodiacal es Alejandro Speitzer?
Alejandro Speitzer nació el 21 de enero, por lo que pertenece al signo zodiacal Acuario.
Los nacidos bajo este signo de aire suelen asociarse con características como la creatividad, independencia, innovación y facilidad para adaptarse a nuevos entornos.
¿Alejandro Speitzer tiene hijos?
No. Hasta el momento no existen registros públicos que indiquen que Alejandro Speitzer tenga hijos.
¿Qué estudió Alejandro Speitzer?
Alejandro Speitzer estudió actuación en Madrid, España, previamente había adquirido experiencia teatral participando en proyectos escénicos desde 2012.
¿En qué ha trabajado Alejandro Speitzer?
Alejandro Speitzer es conocido por haber logrado una exitosa transición de actor infantil a protagonista de producciones internacionales. Su carrera abarca televisión, cine, teatro y plataformas de streaming.
- Rayito de luz (2000-2001) — Rayito
- Aventuras en el tiempo (2001)
- Cómplices al rescate (2002)
- La familia P. Luche (2003)
- Amy, la niña de la mochila azul (2004)
- Misión SOS (2004-2005)
- Bajo las riendas del amor (2007)
- La rosa de Guadalupe (2008-2012)
- Straight (2023)
- Disco, Ibiza, Locomía (2024)
- Pimpinero: Sangre y gasolina (2024)
- Follow (2025)
- Venganza (2026)
- México 86 (2026)