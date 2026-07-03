Penélope Cruz es una actriz, modelo y cantante española, considerada una de las intérpretes más importantes del cine internacional.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios, entre ellos un Premio Oscar, además de nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios de la Academia.

En 2026, Penélope Cruz asistió al Mundial de la FIFA para apoyar a la selección de España durante uno de sus partidos en Los Ángeles, donde compartió la experiencia con la cantante Rosalía.

¿Quién es Penélope Cruz?

Penélope Cruz Sánchez nació en España y desde muy joven comenzó una carrera artística que la llevó a convertirse en una de las actrices españolas con mayor proyección internacional.

Debutó como actriz en 1989, a los 14 años, al participar en el videoclip La fuerza del destino del grupo Mecano, etapa en la que inició una relación sentimental de seis años con Nacho Cano.

Su debut cinematográfico llegó con El laberinto griego, dirigida por Rafael Alcázar. Sin embargo, alcanzó notoriedad internacional gracias a Jamón, jamón (1992), dirigida por Bigas Luna, donde fue elegida entre decenas de aspirantes para interpretar uno de los papeles principales.

En 2006 recibió su primera nominación al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz por su actuación en "Volver", dirigida por Pedro Almodóvar.

Dos años después hizo historia al convertirse en la primera actriz española en ganar un Premio Oscar, al obtener la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona, película dirigida por Woody Allen.

Penélope Cruz, actriz y modelo española reconocida por su carrera en Hollywood. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Penélope Cruz?

Penélope Cruz nació el 28 de abril de 1974, por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Penélope Cruz tiene pareja?

Sí. Penélope Cruz está casada con el actor español Javier Bardem desde 2010.

¿Qué signo zodiacal es Penélope Cruz?

Al haber nacido el 28 de abril, su signo zodiacal es Tauro, perteneciente al elemento tierra. Tradicionalmente, este signo se relaciona con la constancia, la estabilidad y el sentido práctico.

¿Penélope Cruz tiene hijos?

Sí. Penélope Cruz y Javier Bardem tienen dos hijos.

¿Qué estudió Penélope Cruz?

Penélope Cruz estudió ballet clásico durante nueve años en el Conservatorio Nacional de España. Posteriormente complementó su formación artística con clases de interpretación en la escuela de Cristina Rota.

¿En qué ha trabajado Penélope Cruz?

Penélope Cruz es reconocida principalmente por su trabajo como actriz de cine y televisión, con una carrera que comenzó en España y posteriormente se consolidó en Hollywood.