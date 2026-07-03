Aprovechando el Mundial 2026, Sony lanzó un comercial de Spider-Man: Un Nuevo Día, donde se puede ver al jugador argentino, Lionel Messi.

Más allá de lo curioso de ese comercial, recientemente se ha dado a conocer que la aparición de Lionel Messi al lado de Spider-Man habría costado 15 millones de dólares.

Tom Holland y Lionel Messi tienen una colaboración para Spider-Man: Brand New Day (Sony Pictures )

Sony le habría pagado 15 mdd a Messi por el comercial de Spider-Man

De acuerdo con varios reportes de insiders de cine, Sony pagó 15 millones a Lionel Messi para ser parte del comercial de Spider-Man.

Esto ha sorprendido a fans y analistas, pues la cantidad es más de lo que recibió Robert Downey Jr. cuando apareció en una película de Spider-Man.

En 2017, Robert Downey Jr. repitió su papel de Tony Stark en Spider-Man: De Regreso a Casa, cobrando 10 mdd por un total de 10 minutos en pantalla.

Por su parte, Lionel Messi ganó 5 mdd más que el reconocido actor, solo dijo unas cuantas palabras y su participación no duró más que unos segundos.

Aún así, todo indica que el comercial cumplió su cometido, pues incluso gente que no sabía de la nueva película de Spider-Man, está hablando del spot con el argentino.

Tom Holland y Lionel Messi tienen una colaboración para Spider-Man: Brand New Day (Sony Pictures )

¿Cómo es el comercial de Messi con Spider-Man?

Es posible que para este momento ya viste varias veces el comercial de Messi con Spider-Man pero, en caso de que no sea así, aquí te diremos cómo es.

Se trata de un spot de unos segundos donde se puede ver a Messi llegando a Nueva York en búsqueda de Spider-Man, gracias al SpiderTracker de Ned Leeds.

Al entrar en lo que parece una cafetería se encuentra con Peter Parker, que al parecer es fan de Messi; el joven le dice al futbolista que espere un poco.

Acto seguido aparece el Hombre Araña, el cual se lleva al argentino a dar una vuelta por los rascacielos de Nueva York balanceándose en telarañas.

Hay que señalar que esto no significa que Messi vaya a aparecer en la película, es solo un promocional que quizo aprovechar un poco la fiebre mundialista.