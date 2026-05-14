Paris Jackson ganó la batalla legal y recuperó 625 mil dólares que fueron entregados a despachos jurídicos externos vinculados al manejo de la herencia de Michael Jackson.

Un juez de Los Ángeles determinó que se deben regresar 10 millones 765 mil pesos al patrimonio administrado por los ejecutores testamentarios de Michael Jackson.

La hija mayor de Michael Jackson hizo la solicitud ante la corte, luego de que se realizaron pagos en 2018 a firmas externas a la sucesión testamentaria del cantante.

Paris Jackson recupera 625 mil dólares de la herencia de Michael Jackson

La corte de Los Ángeles determinó que pagos fueron realizados sin la aprobación de los herederos de Michael Jackson, por lo que ordenó que el dinero se regresara al patrimonio del cantante, el cual sigue generando ingresos tras su muerte.

John Braca y John McClain son quienes administran la herencia de Michael Jackson desde su muerte el 25 de junio de 2009.

Paris Jackson ha buscado que haya mecanismos transparentes sobre el manejo de la herencia de su padre, por lo que inició el proceso para recuperar este monto en 2025.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson (@parisjackson / Instagram )

La hija de Michael Jackson expresó su preocupación por las bonificaciones entregadas a despachos jurídicos externos al manejo del patrimonio de su familia.

Asimismo, su defensa argumentó ante la corte que dichos pagos eran excesivos y cuestionaron si había la supervisión adecuada por parte de los ejecutores del testamento.

También se planteó la duda sobre la capacidad de John Braca y John McClain tras solicitar ayuda externa para manejar la fortuna del “Rey del pop”.

Corte reconoce trabajo de albaceas de la fortuna de Michael Jackson

Un juez destacó el trabajo de John Braca y John McClain para manejar la fortuna de Michael Jackson, la cual sigue generando ganancias que son entregadas a sus tres hijos:

Paris Jackson

Michael Joseph Jackson

Blanket Jackson

John Braca y John McClain argumentaron que los pagos a despachos jurídicos son equivalentes a los costos de asesoría en la industria.

Pero, el juez determinó que el pago de 625 mil dólares no había sido aprobado y debía ser regresado al patrimonio de Michael Jackson.