Al parecerm por fin podremos ver una nueva versión de los X-Men dentro del MCU, de acuerdo con las palabras del director Jake Schreier.

El mismo Jake Schreier reveló que ya se encuentra trabajando con Marvel de manera activa en su película de los X-Men.

La producción de la película de los X-Men ya dio inicio

En una entrevista para la revista Empire, Jake Schreier confirmó que ya inició el desarrollo de la nueva película de los X-Men con Marvel.

Aunque de momento es una etapa temprana, pues Jake Schreier apenas está dando los primeros esbozos a lo que será su visión de los X-Men en el MCU.

X-Men (Marvel Comics)

Lamentablemente, no puede hablar más del tema debido al acuerdo de confidencialidad con Marvel y Disney.

Además de que es muy temprano para dar más detalles sobre lo nuevo de los X-Men.

No obstante, señala que mantendrá de cierta forma el tono que vimos en Thunderbolts , al estar a cargo de otra película de un equipo de superhéroes.

Confía en tener más experiencia con este tipo de obras luego de la filmación anterior, donde literalmente estaba trabajando casi a ciegas.

Astonishing X-Men (Marvel Comics)

¿Qué sabemos de la nueva película de los X-Men?

La película de los X-Men ha sido bastante cuidada por parte de Marvel, de ahí que Jake Schreier esté siendo cauteloso con la información que revela a los medios.

Al momento, solo se sabe que esta película de los X-Men, dirigida por Jake Schreier, no tendría nada que ver con las iteraciones anteriores a cargo de Fox.

Asimismo, el director mencionó que mostraría un equipo de mutantes jóvenes, lo que elimina la posibilidad de ver de regreso a actores de entregas pasada.

Incluso, se llegó a mencionar que por fin se atrevería a presentar a un nuevo Wolverine, dejando descansar a Hugh Jackman del personaje.

Fuera de esto, no se ha revelado nada más al respecto, aunque se mencionó que podría haber un cambio de nombre para el equipo de superhéroes.

Que en lugar de llamarse X-Men se les denominaría The Mutants, aunque de momento esto es solo un rumor.

Wolverine (Marvel Comics)

Con información de Empire