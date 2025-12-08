Se revelaron las nominaciones de Frankenstein en los Globos de Oro 2026, aquí la lista completa de Guillermo del Toro.
Frankenstein de Guillermo del Toro fue considerada a los Globos de Oro otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).
Lista completa de nominaciones de Frankenstein de Guillermo del Toro a los Globos de Oro 2026
La película Frankenstein consiguió 5 candidaturas a los Globos de Oro 2026.
Esta es la lista completa de nominaciones que consiguió la cinta de Guillermo del Toro:
- Mejor Película de Drama
- Mejor Director: Guillermo del Toro
- Mejor Actor: Oscar Isaac
- Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi
- Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat
La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro ha tenido gran aceptación en Netflix y buscará refrendar su éxito en la temporada de premios.
No hay que olvidar que Del Toro ya ha sido considerado y reconocido en los Golden Globes por películas como:
- El Laberinto del Fauno (solo fue nominado a Mejor Película extranjera)
- La Forma del Agua (Mejor Director)
- Pinocho (Mejor Película Animada)
Con esta última película, Guillermo del Toro se convirtió en el primer latino en lograrlo.
¿Cuándo son los Globos de Oro 2026? Fecha y horario
La Globos de Oro 2026 donde Guillermo del Toro competirá, ya tienen fecha y horario confirmados:
- Fecha: 11 de enero 2026
- Horario: 7:00 de la noche
- Alfombra roja: 5:00 de la tarde
Para México, la transmisión de los Globos de Oro 2026 podrá verse en televisión por TNT y en streaming por HBO Max.