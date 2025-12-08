Se revelaron las nominaciones de Frankenstein en los Globos de Oro 2026, aquí la lista completa de Guillermo del Toro.

Frankenstein de Guillermo del Toro fue considerada a los Globos de Oro otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Lista completa de nominaciones de Frankenstein de Guillermo del Toro a los Globos de Oro 2026

La película Frankenstein consiguió 5 candidaturas a los Globos de Oro 2026.

Esta es la lista completa de nominaciones que consiguió la cinta de Guillermo del Toro:

Mejor Película de Drama Mejor Director: Guillermo del Toro Mejor Actor: Oscar Isaac Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat

Frankenstein de Guillermo del Toro

La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro ha tenido gran aceptación en Netflix y buscará refrendar su éxito en la temporada de premios.

No hay que olvidar que Del Toro ya ha sido considerado y reconocido en los Golden Globes por películas como:

El Laberinto del Fauno (solo fue nominado a Mejor Película extranjera)

La Forma del Agua (Mejor Director)

Pinocho (Mejor Película Animada)

Con esta última película, Guillermo del Toro se convirtió en el primer latino en lograrlo.

Guillermo del Toro (Scott A Garfitt/Invision/AP / Scott A Garfitt/Invision/AP)

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026? Fecha y horario

La Globos de Oro 2026 donde Guillermo del Toro competirá, ya tienen fecha y horario confirmados:

Fecha: 11 de enero 2026

Horario: 7:00 de la noche

Alfombra roja: 5:00 de la tarde

Para México, la transmisión de los Globos de Oro 2026 podrá verse en televisión por TNT y en streaming por HBO Max.