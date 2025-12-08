La lista de nominados a los Globos de Oro 2026 ya se reveló con mexicanos incluidos en el reconocimiento otorgado por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Siendo 2 famosos mexicanos que se hacen presente en los nominados a los Globos de Oro 2026 y que estarán compitiendo para llevarse el galardón:

Diego Luna de 45 años

Guillermo del Toro de 61 años

Diego Luna, el actor mexicano nominado a los Globos de Oro 2026 a Mejor Actor de Drama

Por tercera ocasión el actor mexicano Diego Luna se hace presente en los nominados al Globo de Oro 2026, ahora Mejor Actor de Drama gracias a su protagónico en la serie Andor, tras:

Mejor Actor de Drama por Andor en 2023 Mejor Actor de Reparto por La Máquina 2025

En la terna de nominados a Mejor Actor de Drama en los Globos de Oro 2026, el mexicano Diego Luna comparte la mención con los actores:

Sterling K. Brown de 49 años, Paradise

Gary Oldman de 67 años, Slow Horses

Mark Ruffalo de 58 años, Task

Adam Scott de 52 años, Severance

Noah Wyle de 54 años, The Pitt

Andor 2 de Star Wars (Disney)

Guillermo del Toro, el mexicano nominado a los Globos de Oro 2026 a Mejor Director

El mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado nuevamente a Mejor Director en los Globo de Oro 2026 por su película Frankenstein, además a Mejor Película como productor.

Siendo la quinta ocasión en la que es nominado al Globo de Oro, y con 2 galardones ganados, por La forma del agua a Mejor Director en 2018 y por Pinocho con Mejor Película de Animación en 2023.

Guillermo del Toro comparte la terna a Mejor Director al Globos de Oro 2026 con:

Paul Thomas Anderson de 55 años, One Battle After Another

Ryan Coogler de 39 años, Sinners

Jafar Panahi de 65 años, It Was Just an Accident

Joachim Trier de 51 años, Sentimental Value

Chloé Zhao de 43 años, Hamnet

Mientras que la categoría a Mejor Película en los Globos de Oro 2026, Frankenstein de Guillermo del Toro compite con:

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners