La lista de nominados a los Globos de Oro 2026 ya se reveló con mexicanos incluidos en el reconocimiento otorgado por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).
Siendo 2 famosos mexicanos que se hacen presente en los nominados a los Globos de Oro 2026 y que estarán compitiendo para llevarse el galardón:
- Diego Luna de 45 años
- Guillermo del Toro de 61 años
Diego Luna, el actor mexicano nominado a los Globos de Oro 2026 a Mejor Actor de Drama
Por tercera ocasión el actor mexicano Diego Luna se hace presente en los nominados al Globo de Oro 2026, ahora Mejor Actor de Drama gracias a su protagónico en la serie Andor, tras:
- Mejor Actor de Drama por Andor en 2023
- Mejor Actor de Reparto por La Máquina 2025
En la terna de nominados a Mejor Actor de Drama en los Globos de Oro 2026, el mexicano Diego Luna comparte la mención con los actores:
- Sterling K. Brown de 49 años, Paradise
- Gary Oldman de 67 años, Slow Horses
- Mark Ruffalo de 58 años, Task
- Adam Scott de 52 años, Severance
- Noah Wyle de 54 años, The Pitt
Guillermo del Toro, el mexicano nominado a los Globos de Oro 2026 a Mejor Director
El mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado nuevamente a Mejor Director en los Globo de Oro 2026 por su película Frankenstein, además a Mejor Película como productor.
Siendo la quinta ocasión en la que es nominado al Globo de Oro, y con 2 galardones ganados, por La forma del agua a Mejor Director en 2018 y por Pinocho con Mejor Película de Animación en 2023.
Guillermo del Toro comparte la terna a Mejor Director al Globos de Oro 2026 con:
- Paul Thomas Anderson de 55 años, One Battle After Another
- Ryan Coogler de 39 años, Sinners
- Jafar Panahi de 65 años, It Was Just an Accident
- Joachim Trier de 51 años, Sentimental Value
- Chloé Zhao de 43 años, Hamnet
Mientras que la categoría a Mejor Película en los Globos de Oro 2026, Frankenstein de Guillermo del Toro compite con:
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners