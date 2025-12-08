La lista de nominados a los Globos de Oro 2026 ya se reveló con mexicanos incluidos en el reconocimiento otorgado por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Siendo 2 famosos mexicanos que se hacen presente en los nominados a los Globos de Oro 2026 y que estarán compitiendo para llevarse el galardón:

Diego Luna, el actor mexicano nominado a los Globos de Oro 2026 a Mejor Actor de Drama

Por tercera ocasión el actor mexicano Diego Luna se hace presente en los nominados al Globo de Oro 2026, ahora Mejor Actor de Drama gracias a su protagónico en la serie Andor, tras:

  1. Mejor Actor de Drama por Andor en 2023
  2. Mejor Actor de Reparto por La Máquina 2025

En la terna de nominados a Mejor Actor de Drama en los Globos de Oro 2026, el mexicano Diego Luna comparte la mención con los actores:

  • Sterling K. Brown de 49 años, Paradise
  • Gary Oldman de 67 años, Slow Horses
  • Mark Ruffalo de 58 años, Task
  • Adam Scott de 52 años, Severance
  • Noah Wyle de 54 años, The Pitt
Andor 2 de Star Wars
Andor 2 de Star Wars (Disney)

Guillermo del Toro, el mexicano nominado a los Globos de Oro 2026 a Mejor Director

El mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado nuevamente a Mejor Director en los Globo de Oro 2026 por su película Frankenstein, además a Mejor Película como productor.

Siendo la quinta ocasión en la que es nominado al Globo de Oro, y con 2 galardones ganados, por La forma del agua a Mejor Director en 2018 y por Pinocho con Mejor Película de Animación en 2023.

Guillermo del Toro comparte la terna a Mejor Director al Globos de Oro 2026 con:

  • Paul Thomas Anderson de 55 años, One Battle After Another
  • Ryan Coogler de 39 años, Sinners
  • Jafar Panahi de 65 años, It Was Just an Accident
  • Joachim Trier de 51 años, Sentimental Value
  • Chloé Zhao de 43 años, Hamnet

Mientras que la categoría a Mejor Película en los Globos de Oro 2026, Frankenstein de Guillermo del Toro compite con:

  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de "Frankenstein"
Guillermo del Toro - Frankenstein (Ken Woroner/Netflix via AP / AP)