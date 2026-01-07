No te pierdas los Globos de Oro 2026 en México. Acá el horario, canal y transmisión en vivo.

La edición 83 de los Globos de Oro se llevará a cabo este 11 enero de 2026 desde el The Beverly Hilton en Los Ángeles, California y podrán seguirse en HBO Max.

Horario de los Globos de Oro 2026 en México

Los Globos de Oro 2026 para reconocer a lo mejor del cine y la televisión, ya tienen su horario confirmado para disfrutarse en México:

Alfombra roja: 5:00 de la tarde

Ceremonia de premiación: 7:00 de la tarde

Duración: 3 horas aproximadamente

Globos de Oro 2026 (Golden Globes / Facebook )

Los Globos de Oro 2026, otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), destacan porque One Battle After Another lidera las candidaturas en cine.

Mientras que para la televisión, White Lotus encabeza los reconocimientos para la televisión.

Asimismo, los Globos de Oro 2026 contarán con la nominación de dos mexicanos:

Diego Luna, de 45 años de edad

Guillermo del Toro, de 61 años de edad

Diego Luna compite con la serie Andor; por su parte, Guillermo del Toro estará buscando ganar por su adaptación de Frankenstein.

Canal y transmisión en vivo de los Globos de Oro 2026 en México

Los Globos de Oro 2026 podrán verse desde México tanto en televisión como en streaming. Su transmisión en vivo será de la siguiente manera:

Canal de televisión: TNT (sistema de paga)

Streaming: HBO Max

La presentadora de los Globos de Oro 2026 será Nikki Glaser, quien regresa como presentadora.