Durante una fiesta organizada por Netflix durante el Festival Sundance 2026, Guillermo del Toro sorprendió a todos los presentes al cantar “México, lindo y querido” junto con mariachi.

Guillermo del Toro canta “México, lindo y querido” con mariachi y prepara tacos a los invitados

En redes sociales se ha revelado el momento en donde, durante una fiesta de Netflix durante el Festival Sundance 2026, el director mexicano y ganador del Oscar, Guillermo del Toro, canta acompañado con mariachi la canción “México, lindo y querido”.

Pero no solo Guillermo del Toro sorprendió a todos cantando con mariachi, sino que también preparó tortillas y tacos a los invitados, siendo una forma de celebrar sus raíces mexicanas de las cuales siempre se ha pronunciado orgulloso.

Esta fiesta organizada por Netflix fue un evento privado para celebrar una proyección retrospectiva y restaurada en 4K de Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro que justamente se estrenó en Sundance en 1994.

En esa celebración íntima ocurrió en una casa en Park Avenue, Manhattan, Nueva York en Estados Unidos con invitados como:

The Daniels

Elijah Wood

Jonathan Wang

Janet Yang

Molly Ringwald

El video que ya está dando de qué hablar en las redes sociales, revela el momento en el que Guillermo se sube al escenario con un mariachi de cuatro integrantes y dio un mini-concierto sorpresa.

Pero Guillermo del Toro no solo cantó “México, lindo y querido” de Jesús Monge “Chucho” Rodríguez, sino que interpretó también “La Bamba” y al menos otros 6 temas en donde resaltó su herencia mexicana.

A la par, Guillermo del Toro se dio el tiempo de preparar tortillas a mano y armar tacos, siendo un momento de admiración por parte de todos y reafirmando el porqué se ha convertido en uno de los directores más queridos y carismáticos no solo en México sino en el gremio.

Cabe mencionar que la película de Guillermo del Toro, Frankenstein para Netflix, está nominada en esta temporada de premios que incluyen a los Premios Oscar y a los BAFTA, donde Jacob Elordi está nominado por su rol como la criatura.