Te decimos a qué hora empiezan en México los Globos de Oro 2026. Este es el horario del evento.

Hoy 11 de enero se lleva a cabo la edición 83 de los Globos de Oro desde el The Beverly Hilton en Los Ángeles, California, cuya premiación podrá seguirse en HBO Max.

Este es el horario en México de los Globos de Oro 2026

Si no te quieres perder los Globos de Oro 2026, acá te contamos a qué hora empiezan en México:

Alfombra roja: 5:00 de la tarde

Ceremonia de premiación: 7:00 de la tarde

Duración: 3 horas aproximadamente

Otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los Globos de Oro 2026 premian a lo mejor del cine y la televisión.

Globos de Oro 2026 (Golden Globes / Facebook )

En esta edición de los Globos de Oro, en cine One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson lidera las candidaturas.

Para la televisión, la serie The White Lotus de HBO Max encabeza las nominaciones de los Globos de Oro 2026.

México también contará con representación en los Globos de Oro 2026 con la nominación de:

Diego Luna, de 45 años de edad, por la serie Andor

Guillermo del Toro, de 61 años de edad, por la película Frankenstein

La presentadora de los Globos de Oro 2026 será Nikki Glaser, quien regresa como conductora para el evento de HFPA.

Frankenstein de Guillermo del Toro (Agencia México)

¿Dónde ver en México los Globos de Oro 2026?

Los Globos de Oro 2026 contarán con transmisión en vivo desde México por:

Canal de televisión: TNT (sistema de paga)

Streaming: HBO Max

Al terminar la premiación de los Globos de Oro, el evento permanecerá en HBO Max por dos semanas para verse en cualquier momento.