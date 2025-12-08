Prepárate para los Globos de Oro 2026, te decimos cuándo son y dónde ver los premios en vivo desde México.

Hoy 8 de diciembre, la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reveló su lista de nominados a los Globos de Oro 2026.

¿Cuándo son los premios Globos de Oro 2026?

Ya se confirmó cuándo son los premios Globos de Oro 2026, acá te damos su fecha.

La cita para la ceremonia de premiación es el próximo domingo 11 de enero 2026 desde el Beverly Hilton en California, Estados Unidos.

Globos de Oro 2025 (Golden Globes / Facebook )

Los Globos de Oro en su edición 83 destacan porque la película One Battle After Another de Paul Thomas Anderson lidera las nominaciones con nueve .

Por su parte, The White Lotus aparece en la lista de candidaturas con seis menciones.

México también competirá en los Globos de Oro 2026 con:

Diego Luna, de 45 años de edad, como Mejor Actor de Drama (Andor)

Guillermo del Toro, de 61 años de edad, como Mejor Director (Frankenstein)

Guillermo del Toro y Diego Luna (Especial )

¿Dónde ver desde México los premios Globos de Oro 2026?

Los premios Globos de Oro 2026 podrán verse en vivo desde México en televisión por TNT y en streaming por HBO Max con estos horarios.

Alfombra roja: 5 de la tarde

Ceremonia de premiación: 7 de la noche

En Estados Unidos, los Globos de Oro serán emitidos por CBS y Paramount+.