El cantante británico Elton John, de 77 años de edad, fue nombrado Ícono del Año 2024 por la revista TIME.

Este reconocimiento celebra la extraordinaria carrera de Elton John, quien lleva 60 años en la industria musical.

También, Elton John fue reconocido como Ícono del Año 2024 por su impacto cultural y legado en la música, así como por su inquebrantable compromiso con varias causas sociales.

Elton John (@eltonjohn / Instagram)

Elton John: ¿Por que la revista Time lo nombró Ícono del Año 2024

A lo largo de su carrera de más de cinco décadas, Elton John ha sido un influyente creador musical.

Al producir canciones icónicas que han marcado a generaciones y al demostrar una versatilidad excepcional en su obra creativa.

También, el músico británico ha destacado por su activismo, especialmente en la lucha contra el VIH/sida a través de la Fundación Elton John AIDS.

Esta organización ha recaudado más de 10 mil millones de pesos para combatir la enfermedad a nivel global, lo que refleja su compromiso con un impacto positivo en el mundo.

Con base en ello, la revista Time decidió distinguirlo como Ícono del Año 2024.

Fue así como en su más reciente número, la portada de la publicación incluye una serie de divertidas fotos protagonizadas por Elton John.

Elton John (@time / nstagram)

Así agradeció Elton John el título de Ícono del Año 2024 que le entregó la revista TIME

Elton John cuyo nombre real es Reginald Kenneth Dwight, agradeció el reconocimiento de TIME a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que la distinción lo llevó a reflexionar sobre su vida.

Así, destacó los “altibajos” que ha tenido y la paz de la que ahora, en el retiro, goza al lado de su esposo y de sus hijos.

Finalmente, Elton John afirmó que su reconocimiento es un “recordatorio para el mundo de que ser tú mismo es verdaderamente icónico.

“¡Qué honor! Reflexionando sobre mi viaje, desde los altibajos de mi primera carrera hasta la paz y la felicidad de la vida ahora con mi marido y dos maravillosos hijos, me recuerda el increíble apoyo y el amor que han moldeado mi camino. Este galardón es un hito personal y un recordatorio para el mundo de que ser tú mismo es verdaderamente icónico. Gracias Belinda por tus palabras y tiempo por este increíble reconocimiento.” Elton John

Elton John agradece ser nombrado Ícono del Año 2024 por la revista TIME (@EltonJohn / Instagram)

Elton John también ha triunfado en el cine y el teatro, además de haber superado las adicciones

Elton John nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Middlesex; 13 años después, comenzó su carrera musical en la década de 1960.

Su primer gran éxito llegó en 1970, con el lanzamiento de “Your Song”, una balada que rápidamente se convirtió en un clásico.

A lo largo de su carrera, Elton John ha lanzado numerosos éxitos como:

“Rocket Man”

“Tiny Dancer”

“Goodbye Yellow Brick Road”

“Candle in the Wind”

Su capacidad para reinventarse le permitió triunfar también en el cine y el teatro, ganando premios Oscar y Tony por sus contribuciones a bandas sonoras y musicales.

La vida de Elton John no ha estado exenta de controversias. En los años 70 y 80, su estilo de vida extravagante y su lucha contra las adicciones fueron ampliamente publicitados.

En 1990, ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y el alcohol , un paso que marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Desde entonces, ha sido un defensor abierto de la sobriedad y ha utilizado su plataforma para apoyar diversas causas sociales.