Aprovechando la poca competencia, Avatar: Fuego y Ceniza sigue dominando la taquilla de este inicio de 2026, aunque apenas alcanzó la meta para ser considerada un éxito.

Por su parte, Primate logró un muy digno segundo lugar a pesar de la potencia de Avatar: Fuego y Ceniza; mientras Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, no logró su cometido.

Avatar: Fuego y Ceniza mantiene un paso firme en taquilla

Como se esperaba, Avatar: Fuego y Ceniza se mantiene en primer lugar debido a que no hay estrenos fuertes, llegando a los 21 mil millones de pesos en taquilla de todo el mundo.

Una cifra impresionante para Avatar Fuego y Ceniza pero que apenas está en el rango para ser considerada un éxito, debido a los 7.1 mil millones de presupuesto, sin contar la promoción de la película.

Avatar: Fuego y Cenizas ( 20th Century Studios)

Además, esta semana la película de James Cameron ya dio signos de fatiga al perder casi la mitad de su público con respecto a inicios de año.

Por lo que los pronósticos se mantienen relativamente promedio, siendo una película con una gran taquilla, pero que no alcanzará a El Camino del Agua.

Primate logra hacerle frente a Avatar: Fuego y Ceniza en taquilla

Quien logró un sorprendente segundo lugar a pesar de Avatar: Fuego y Ceniza, fue Primate con 233 millones de pesos en todo el mundo, nada comparable con la película de Disney, pero dignos para una obra menor.

Si bien Primate tuvo un presupuesto de 377 millones de pesos, se espera que por lo menos quede en un punto de equilibrio, aprovechando que faltan varias semanas para que llegue algún estreno fuerte.

Aunque el estreno de Exterminio: El Templo de los Huesos y Regreso a Silent Hill podrían quitarle audiencia, pues también son películas de terror.

Habrá que estar al pendiente de lo que sucede en las próximas semanas en cartelera.

Primate (Paramount)

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no pudo contra Avatar: Fuego y Ceniza

Finalmente, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados salió derrotado en taquilla por Avatar: Fuego y Ceniza, al recaudar 2.3 mil millones de pesos cuando ya se despide de cartelera.

Si bien es notable lo hecho por Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados ante Avatar: Fuego y Ceniza, no es el éxito que Paramount esperaba, pues solo llegó al punto de equilibrio de su presupuesto de 1.1 mil millones de pesos.

Aunque se mantendrá en algunas salas una semanas más, es poco probable que sume una cantidad interesante en sus últimos días en cines de todo el mundo.

Aún así, el que no haya perdido dinero es un logro, tomando en cuenta la competencia y lo desgastado de la marca entre el público en general.