Zoe Saldaña ya es la actriz más taquillera de Hollywood en toda la historia, gracias al excelente desempeño que ha tenido Avatar: Fuego y Ceniza, donde es coprotagonista.
Gracias a la producción de James Cameron, Zoe Saldaña superó a Scarlett Johansson, quien ostentaba el récord de la actriz más taquillera hasta inicios de 2026.
Zoe Saldaña ha recaudado más de 16 mil millones de dólares en taquilla
De acuerdo con un reporte de The Numbers, especializados en temas de recaudación, Zoe Saldaña ha obtenido un total de 16.8 mil mdd en taquilla.
Mientras que Scarlett Johansson queda detrás de Zoe Saldaña con 16.4 mil mdd en taquilla; curiosamente, la interprete de Black Widow alcanzó el primer lugar apenas en 2025.
El récord de Zoe Saldaña se logró gracias a su participación en películas de gran impacto, como es el caso de Avatar, donde interpreta a Neytiri; y el MCU, donde hace a Gamora.
En ese sentido, hay que señalar que la actriz es la única en participar en las tres películas más taquilleras de la historia, nos referimos a Avatar, Avengers: Endgame y Avatar: El Camino del Agua.
Lo cual demuestra la excelente gestión que la interprete ha hecho de su carrera a lo largo de los años.
¿Cuáles son las películas de Zoe Saldaña?
Zoe Saldaña se convirtió en la actriz más taquillera de la historia gracias a su participación en las películas:
- Center Stage
- Get Over It
- Snipes
- Crossroads
- Drumline
- Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
- The Terminal
- Haven
- Temptation
- Constellation
- Guess Who
- Dirty Deeds
- The Curse of Father Cardona
- Premium
- The Heart Specialist
- After Sex
- Blackout
- Vantage Point
- Star Trek
- The Skeptic
- Avatar
- The Losers
- Takers
- Death at a Funeral
- Burning Palms
- Colombiana
- The Words
- Blood Ties
- Star Trek Into Darkness
- Out of the Furnace
- Infinitely Polar Bear
- Guardians of the Galaxy
- The Book of Life
- Nina
- Star Trek Beyond
- Live by Night
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- I Kill Giants
- My Little Pony: The Movie
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
- Missing Link
- Vivo
- The Adam Project
- Amsterdam
- Avatar: The Way of Water
- Guardians of the Galaxy Vol. 3
- The Absence of Eden
- Emilia Pérez
- Elio
- Avatar: Fire and Ash
De todas estas, la saga que más ha aportado recaudación a su carrera es la de Avatar con 6 mil mdd en total.