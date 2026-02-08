Este primer fin de semana de febrero nos trajo una sorpresa con la taquilla de Stray Kids: The dominATE Experience, que lidera a nivel mundial.

Por su parte, Zootopia 2 sigue con buenos números, lo mismo que La Empleada, a pesar de que se estrenaron hace varias semanas o meses, en el caso de la película de Disney.

Stray Kids: The dominATE Experience es el primer lugar de la taquilla mundial

Con unos impresionantes 325 millones de pesos, Stray Kids: The dominATE Experience se coloca como el primer lugar a nivel mundial, algo inédito para un concierto de K-Pop.

Lo que ayudó a Stray Kids: The dominATE Experience a liderar la taquilla, es que se estrenó en un muy buen fin de semana sin competencia alguna, y previo a la llegada de Cumbres Borrascosas.

Stray Kids en la Met Gala 2024 (Angela WEISS / AFP)

Así, el concierto no fue opacado por un estreno más grande y fans del grupo pudieron ver la presentación en una gran cantidad de horarios, abarrotando las salas de todo el mundo.

No hay detalles del presupuesto de la película pero, por lo general, los conciertos en cine son relativamente baratos, pues los costos son cubiertos por las mismas giras de los artistas.

Zootopia 2 sigue con números impresionantes en taquilla

Aunque lleva más de dos meses en el cine, el segundo lugar de esta semana es para Zootopia 2 con unos nada despreciables 289 millones de pesos, con lo cual ya acumula 31 mil millones de pesos.

Aunque es posible que Zootopia 2 no alcance los 34 mil millones de pesos debido a que ya empezaran los estrenos fuertes de 2026, nada le quita el gran éxito inesperado que ha sido la película.

Pues logró sobreponerse a la mala racha de Disney en general, así como al paso del tiempo, pues la primera entrega se estrenó en 2016.

Ante tales números, Disney ya se encuentra preparando la tercera parte, la cual de momento no tiene fecha de estreno.

Zootopia 2 (Disney)

La Empleada es otra sorpresa en la taquilla mundial

El primer fin de semana de febrero ha sido de sorpresas en la taquilla, pues el tercer lugar lo ocupa La Empleada, la más reciente película de Sydney Sweeney hizo 284 millones de pesos, para un total de 6 mil millones de pesos en todo el mundo.

Siendo uno de los mayores éxitos para la actriz, pues la película solo costó 603 millones de pesos, lo cual le viene bien luego de varios tropiezos en sus obras recientes.

Lo que más sorprende es que esta película se estrenó (en Estados Unidos) desde diciembre de 2025 , lo que muestra el buen boca a boca que ha tenido.

Aunque es posible que Cumbres Borrascosas la saque de cartelera definitivamente, eso no le quitará este gran logro.