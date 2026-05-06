El director James Cameron y Disney fueron demandados ante una corte federal en California, por supuestamente haber violado los derechos de imagen de la actriz Q’Orianka Kilcher en Avatar.

Ella señala que James Cameron usó sin permiso sus rasgos faciales como base para la creación de Neytiri, la protagonista de la saga Avatar de Disney.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

James Cameron y Disney se basaron en Q’Orianka Kilcher para la protagonista de Avatar

Q’Orianka Kilcher señala que James Cameron utilizó una fotografía de ella sin su consentimiento como material de referencia para Neytiri de Avatar de Disney.

No solo eso, señala que el mismo James Cameron reconoció hace tiempo que se basó en el aspecto de Q’Orianka Kilcher en la película El nuevo mundo para la protagonista de Avatar de Disney.

Aunque haya sido mera inspiración, las leyes de Estados Unidos prohíben el uso de la imagen de una persona con fines comerciales sin contar con su permiso.

Además, se sostiene el argumento que mientras la franquicia de Avatar se presenta como una obra solidaria con los pueblos originarios, “explota en silencio a una joven indígena real entre bastidores”.

Tal y como lo asegura la demandante, así como sus representantes legales en el la disputa interpuesta ante las autoridades.

Avatar 2: El Camino del Agua (Disney)

Q’Orianka Kilcher busca una indemnización de James Cameron y Disney por el uso de su imagen

Q’Orianka Kilcher ha dejado en claro que solicita una indemnización por daños y perjuicios a James Cameron y Disney por el uso de su imagen en Avatar.

Aunque no se ha hecho pública la cantidad que Q’Orianka Kilcher estará solicitando a James Cameron y Disney debido al caso de Avatar.

Por su parte, la parte demandada no ha hecho una declaración al respecto, es posible que se busque arreglar todo fuera de los juzgados, para que las cosas no escalen.

Pues aunque la base del diseño fue Q’Orianka Kilcher, quien ha llevado al personaje todos estos años ha sido la actriz Zoe Saldaña.

Q’Orianka Kilcher, de ascendencia indígena peruana, debutó a los 14 años interpretando a Pocahontas; siendo reconocida actualmente por su papel en Yellowstone.