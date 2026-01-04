Lento pero seguro, así es la taquilla de Avatar: Fuego y Ceniza, la cual se mantiene en primer lugar en este inicio de 2026, además de que le consigue un récord a Disney para 2025.

Por su parte, Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados tuvieron una ligera remontada; al mismo tiempo que Five Nights At Freddy’s 2 se va con buenos números pese a las críticas.

Avatar: Fuego y Ceniza de Disney sigue dominando la taquilla

Gracias a la nula competencia, así como al gusto del público en general, Avatar: Fuego y Ceniza llegó esta semana a los 17 mil millones de pesos, siendo la tercera película de Disney de 2025 que lo logra.

Junto a Avatar: Fuego y Ceniza tenemos a Lilo & Stitch y Zootopia 2 como las películas que han alcanzado y rebasado la meta, lo cual le da un récord para Disney.

Pues es el único estudio que logró eso con tres de sus películas en 2025, demostrando que la empresa va saliendo del bache en el que estaba desde hace unos años, a pesar de ciertas decisiones cuestionables con otras franquicias.

Avatar: Fuego y Cenizas ( 20th Century Studios)

Regresando a la película de James Cameron; si bien ya recuperó su inversión, aún no entrega ganancias y está lejos de la expectativa, ya que necesita por lo menos 21 mil millones de pesos.

Se mantiene la predicción de que será la menos taquillera de la trilogía, pero aún así alcanzará los 35 mil millones de pesos.

Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados sobrevivieron otra semana a Avatar 3

Quienes tuvieron un segundo aire en el fin de semana de Año Nuevo, fueron Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, el cual les ayudó a sobrevivir a Avatar: Fuego y Ceniza.

Anaconda alcanzó los 1.5 mil millones de pesos de un presupuesto de 807 millones de pesos, con lo que se coloca cerca de su punto de equilibrio para no ganar ni perder dinero. Su meta para el éxito son los 2.5 mil millones de pesos, que tal vez logre gracias a la falta de competencia.

Por su parte, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados alcanzó los 2 mil millones de pesos de un presupuesto de 1.1 mil millones de pesos, posicionándose cerca de su punto de equilibrio; con estas cifras, se queda lejos de los 3.5 mil millones de pesos que necesita para dar ganancias.

En este caso, es poco probable que logre su meta, aunque tampoco será un fracaso absoluto como parecía en su estreno.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

Five Nights At Freddy’s 2 se despide debido a la taquilla de Avatar: Fuego y Ceniza

La película que comienza a salir de cartelera es Five Nights At Freddy’s 2, la cual hizo lo suficiente previo al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza.

Five Nights At Freddy’s 2 se va con 4.1 mil millones de pesos, muy buenos si tomamos en cuenta que la película costó 645 millones de pesos y siendo todo un éxito para Universal y asegurando una tercera parte.

Aunque se quedó por detrás de la primera entrega —que hizo 5.3 mil millones de pesos— se tratan de buenos números para la franquicia basada en el videojuego homónimo.

Si bien en enero no hay competencia fuerte, en realidad no se espera que la película recaude más debido a que ya pasó la novedad para los fans, quienes son los más interesados en el filme.