La Odisea desbancó a Oppenheimer y hace historia para Christopher Nolan.
Con su nueva película, el director británico consiguió una nueva marca superando a exitosas producciones de su prestigiosa y reconocida filmografía.
La Odisea desbanca a Oppenheimer y se convierte en la película mejor valorada de Christopher Nolan
El largometraje La Odisea debutó en Rotten Tomatoes con una calificación del 98% y se convirtió en la producción mejor valorada de su director.
De esa forma, el nuevo filme de Christoper Nolan desbancó tanto a Oppenheimer como a The Dark Night que figuraban en los primeros lugares del ranking.
En su lanzamiento, Oppenheimer logró un 96% de aprobación, mientras que The Dark Night abrió con un 86%.
No obstante con el paso de los días y las reseñas, ambas películas vieron su calificación modificada.
Pese al buen debut que tuvo La Odisea en Rotten Tomatoes, todavía falta conocer el veredicto del público, quien aguarda por el estreno oficial de la película en cines.
Hay que tomar en cuenta que muchas veces la nota que da la prensa especializada suele ser algo distinta a la calificación que da el público.
De cualquier manera, todo apunta a que La Odisea será el éxito del verano.
Muchos especialistas consideran que la nueva cinta de Christopher Nolan es una de sus mejores películas.
Tanto las actuaciones como la dirección y el despliegue técnico de esta superproducción han sido alabadas por quienes ya la vieron.