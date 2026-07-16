La Odisea desbancó a Oppenheimer y hace historia para Christopher Nolan.

Con su nueva película, el director británico consiguió una nueva marca superando a exitosas producciones de su prestigiosa y reconocida filmografía.

La Odisea desbanca a Oppenheimer y se convierte en la película mejor valorada de Christopher Nolan

El largometraje La Odisea debutó en Rotten Tomatoes con una calificación del 98% y se convirtió en la producción mejor valorada de su director.

De esa forma, el nuevo filme de Christoper Nolan desbancó tanto a Oppenheimer como a The Dark Night que figuraban en los primeros lugares del ranking.

La Odisea calificación Rotten Tomatoes (Especial)

En su lanzamiento, Oppenheimer logró un 96% de aprobación, mientras que The Dark Night abrió con un 86%.

No obstante con el paso de los días y las reseñas, ambas películas vieron su calificación modificada.

Pese al buen debut que tuvo La Odisea en Rotten Tomatoes, todavía falta conocer el veredicto del público , quien aguarda por el estreno oficial de la película en cines.

Hay que tomar en cuenta que muchas veces la nota que da la prensa especializada suele ser algo distinta a la calificación que da el público.

De cualquier manera, todo apunta a que La Odisea será el éxito del verano.

Muchos especialistas consideran que la nueva cinta de Christopher Nolan es una de sus mejores películas.

Tanto las actuaciones como la dirección y el despliegue técnico de esta superproducción han sido alabadas por quienes ya la vieron.