La Odisea ya se estrenó en cines de México, la nueva película de Christopher Nolan que adapta el poema de Homero del mismo nombre. Es por ello que algunas personas preguntan si hay escena postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver La Odisea, así que aquí te diremos si tiene alguna escena extra.

La Odisea (Universal)

¿La Odisea tiene escenas postcréditos?

La Odisea no tiene escenas postcréditos; no hay nada ni a la mitad de estos ni al final, son solo las letras en blanco en la pantalla en negro.

Tampoco hay nada nada relevante en los créditos de La Odisea, salvo una “canción” original que tal vez te podría interesar si eres fan de la persona que interpreta la melodía.

Hay que señalar que en realidad nadie esperaba que hubiera una escena postcréditos en la película, pues tiene una duración de tres horas, lo cual ya la hace bastante pesada para la audiencia.

Una secuencia extra no agregaría nada al relato principal, el cual se cierra de manera efectiva en el metraje principal de la obra, como se esperaría de una película de este estilo.

La Odisea (Universal)

¿Por qué La Odisea no tiene escenas postcréditos?

Aunque no hay una razón como tal, La Odisea no tiene escena postcréditos debido que Christopher Nolan nunca ha incluido algo de ese estilo en sus películas, alejándose de esa tendencia.

Asimismo, La Odisea no tiene extras porque no las requiere al ser una adaptación de un poema épico de la Grecia Clásica, la intención de la película no es iniciar una franquicia.

Un escena extra simplemente rompería con toda la construcción dramática y el concepto general de La Odisea.