Elliot Page reveló al periodista de cine Kevin McCarthy que no ha recibido nuevas ofertas de trabajo tras participar en La Odisea.

“No, Kevin, no estoy (recibiendo ofertas). Digamos que, si alguien quisiera llamarme...” Elliot Page, actor

Las declaraciones del actor se dieron durante su charla en el podcast “On Film” donde habló de su situación profesional y trayectoria en la industria.

Elliot Page no ha recibido nuevas ofertas de trabajo tras La Odisea

De acuerdo con Elliot Page, le ha resultado “un poco complicado conseguir papeles” para nuevos proyectos fílmicos.

El propio actor indicó que Hollywood ha tenido dificultades para encontrarle un lugar tras declararse una persona transgénero en 2020.

Elliot Page (@elliotpage)

Pese a las circunstancias que vive en la actualidad, Elliot Page aseguró en tono de broma que las razones detrás “eran por motivos bastantes obvios” y señaló que todo se debía a su nacionalidad.

“Era visto de cierta manera antes y ahora es diferente. Creo que los motivos son bastante obvios: es por ser canadiense.” Elliot Page, actor

Por el momento, Elliot Page no tiene ningún proyecto en puerta importante, aunque confesó que le encantaría hacer “un buen trabajo”.

Elliot Page interpretó a Sinón en La Odisea. Su papel fue clave en la película porque es el soldado que finge haber sido abandonado por los griegos y convence a los troyanos de recibir el caballo de madera en su ciudad.

Pese a su aparición con uno de los directores mejores valorados como Christopher Nolan, Elliot Page no ha considerado por los estudio para su siguiente rol en una producción.

Su caso llama la atención si se toma en cuenta que incluso hasta recibió una nominación al Oscar por su actuación en Juno y su carrera en Hollywood comenzaba ha despegar.