Christopher Nolan es considerado uno de los directores más influyentes y exitosos del siglo XXI, incursionando en distintos géneros en su carrera.

La obra de Christopher Nolan se caracteriza por unir la espectacularidad de las grandes producciones de Hollywood, con una narrativa y elementos visuales que buscan salirse de las tendencias.

¿Quién es Christopher Nolan?

Christopher Edward Nolan es un director, guionista, productor y editor de cine, conocido por sus historias no lineales que exploran temas como la memoria, el tiempo y la identidad personal.

Además, es un firme defensor de la preservación del celuloide y del uso de efectos especiales prácticos en lugar de depender excesivamente de las imágenes generadas por computadora.

Christopher Nolan (AP)

¿Qué edad tiene Christopher Nolan?

Christopher Nolan nació el 30 de julio de 1970 en Londres, Inglaterra, tiene actualmente 55 años.

¿Quién es la esposa de Christopher Nolan?

La esposa de Christopher Nolan es la productora de cine Emma Thomas. Se conocieron a los 19 años mientras ambos estudiaban en la University College London (UCL).

Emma Thomas ha trabajado como productora en todas las películas de Nolan desde 1997, y juntos fundaron la productora Syncopy Inc.

¿Qué signo zodiacal es Christopher Nolan?

Dado que nació el 30 de julio, Christopher Nolan, es del signo de Leo.

Christopher Nolan (ROY ROCHLIN / Getty Images via AFP)

¿Cuántos hijos tiene Christopher Nolan?

Christopher Nolan y Emma Thomas tienen cuatro hijos, cuyas identidades son desconocidas.

¿Qué estudió Christopher Nolan?

Christopher Nolan estudió Literatura Inglesa en la University College London (UCL), donde se graduó en 1993.

Practicó de manera independiente la producción cinematográfica en la misma UCL, debido a que sus instalaciones contaban con cámaras de 16 mm y suites de edición.

¿En qué ha trabajado Christopher Nolan?

Christopher Nolan tiene una larga carrera en diversas áreas de la industria cinematográfica.

Estas son todas las películas y proyectos donde ha participado Christopher Nolan como director:

Following (1998)

Memento (2000)

Insomnia (2002)

Batman Begins (2005)

The Prestige (2006)

The Dark Knight (2008)

Inception (2010)

The Dark Knight Rises (2012)

Interstellar (2014)

Dunkerque (2017)

Tenet (2020)

Oppenheimer (2023)

La Odisea (2026)

Como Productor o Productor Ejecutivo:

Man of Steel (2013)

Transcendence (2014)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Justice League (2017)

The Doll’s Breath (2019)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

En cortometrajes y documentales:

Tarantella (1989)

Larceny (1996)

Doodlebug (1997)

Genghis Blues (1999)

Quay (2015)