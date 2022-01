VIDEO: Daniela Rodrice descuidó su blusa en un en vivo y ella misma se burló de que mostró gran parte de su seno enfrente de la cámara.

Esta no es la primera accidente que le pasa a Daniela Rodrice, pues en otras ocasiones edita por completo sus videos o los elimina por enseñar los senos.

Pero ahora fue diferente, prefirió dejar el video completo y solo bromear con lo que mostró en el en vivo, “soporten plebes ni que no tuvieran ustedes”.

Daniela Rodrice descuidó su blusa y casi muestra un seno completo

Fue hace una semana que Daniela Rodrice descuidó su blusa durante un video en vivo que hacía en Instagram y dejó muy poco a la imaginación de sus seguidores.

‘La chika’ Daniela Rodrice compartió una video reacción a la reseña de Danny Alfaro sobre su paleta de maquillaje recientemente lanzada.

Paleta de Daniela Rodrice, revela su marca de maquillaje. (Tomada de video)

Sin embargo, fue tanta su emoción y el contexto de estirarse para tomar su comida, que al segundo 42 se le salió un seno por debajo del corto top que traía.

Daniela Rodrice descuidó su blusa y enseñó un seno. (@danielarodrice / Tomada de video)

Aunque en la mayoría de su video sí estuvo al pendiente de que sus senos no se vieran, se mostró más apenada porque se le pudo haber visto la cicatriz de su cirugía en la zona.

Llegó un momento en su video, que decidió cubrirlos con su propio top, pues dijo que le estresaba que le escribieran insistentes por el chat que se le iba a ver un seno.

Esta no sería la primera vez en que Daniela Rodrice, por un descuido, enseña los senos en un en vivo, pues ella dice solo se maquilla para no verse mal, más no se cambia de ropa.

Daniela Rodrice descuidó su toma y enseñó un seno; prefirió burlarse de esto

Las búsquedas en Google de Daniela Rodrice aumentaron luego de que enseñó casi por completo un seno en un en vivo.

A diferencia de ocasiones anteriores, ‘la chika’ prefirió dejar el video y no eliminarlo o editarlo, como había pasado anteriormente.

E incluso, Daniela Rodrice se burló de ella misma y pidió a sus seguidores no asustarse por lo que enseña, “ni que no tuvieran ustedes”.

“Ira we se me ve la chichi en algún momento pero soporten plebes ni que no tuvieran ustedes, chaoo”. Daniela Rodrice, influencer.