Superman: Legacy es la gran apuesta de Warner Bros. Discovery para que DC vuelva a lo más alto de las películas de superhéroes.

Por eso pusieron a James Gunn de 57 años detrás del guión y la dirección de Superman: Legacy; además de ser ahora la cabeza creativa de todo DC.

Tras varios meses, James Gunn ya tiene a todo su cast principal para Superman: Legacy, aquí te diremos quiénes son.

El cast principal de Superman: Legacy es:

David Corenswet de 30 años como Clark Kent/Superman

Rachel Brosnahan de 33 años como Lois Lane

Skyler Gisondo de 27 años como Jimmy Olsen

Nicholas Hoult de 34 años como Lex Luthor

Sara Sampaio de 32 años como Eve Teschmacher

Milly Alcock de 23 años como Supergirl

David Corenswet como Clark Kent/Superman

Comencemos con David Corenswet como Clark Kent/Superman, quien tomará el testigo del aún querido Henry Cavill.

Él ha tenido una amplia carrera en varias producciones, aunque siempre con un perfil bajo; este será su primer papel en una obra de gran presupuesto.

Es conocido por aparecer en Hollywood, The Politician, House of Cards, Pearl, y Affairs of State.

David Corenswet (Netflix)

Rachel Brosnahan como Lois Lane

Rachel Brosnahan como Lois Lane es más reconocida que su co-protagonista, debido a una popular serie de televisión.

Ella fue la protagonista de la querida The Marvelous Mrs. Maisel, donde demostró sus dotes tanto para el drama, como para la comedia.

También se le pudo ver en Orange is the New Black, Patriots Day, House of Cards y I’m Your Woman.

Rachel Brosnahan (Amazon Prime Video)

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

Con Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, James Gunn demostró que su visión en Superman: Legacy sería más tradicional que la de Zack Snyder de 58 años.

Así como David Corenswet, no ha tenido papeles en producciones de alto perfil, destacándose más por interpretaciones más contenidas.

Lo puedes ver en Santa Clarita Diet y Righteous Gemstones, que son las obras más destacadas donde ha participado.

Skyler Gisondo (HBO)

Nicholas Hoult como Lex Luthor

Contrario a sus compañeros, Nicholas Hoult como Lex Luthor sabe lo que es estar en una súper producción y en películas de superhéroes.

Muchos lo recordarán como Bestia en las últimas películas de X-Men de Fox, antes de su venta a Disney.

Además de que ha tenido un segundo aire en su carrera recientemente con las películas de The Great y The Menu.

Nicholas Hoult (Searchlight Pictures)

Sara Sampaio como Eve Teschmacher

Sara Sampaio como Eve Teschmacher es la sorpresa del cast por dos razones, la primera es que no tiene como tal experiencia actuando, ya que se ha desempeñado como modelo.

No obstante, parece que James Gunn vio algo en ella que le convenció para incluirla en tan anticipado proyecto.

La segunda razón es que su personaje ocuparía el lugar de Mercy Graves, la ayudante y guardaespaldas de Lex Luthor; la cual fue desaprovechada en el SnyderVerse.

Sara Sampaio (@sarasampaio)

Milly Alcock como Supergirl

La adición más reciente al cast es Milly Alcock como Supergirl, también ha sido una de las más celebradas por el público.

Junto con Nicholas Hoult, Milly Alcock es la más conocida por parte del público, tras su excelente actuación como Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon.

Curiosamente Superman: Legacy será apenas su segunda producción importante en su carrera, pues hasta hace unos años, no había destacado como actriz fuera de papeles pequeños.