Luego de una intensa búsqueda, Milly Alcock de 23 años y protagonista de House of the Dragon, será la nueva Supergirl de DC.

El anunció de Milly Alcock como la nueva Supergirl de DC lo dio el medio Deadline; minutos después James Gunn de 57 años, salió a confirmar la noticia.

Hay que mencionar que la actriz siempre estuvo en la terna de las posibles elegidas para el papel, compitiendo contra Meg Donnelly y Emilia Jones.

La interprete de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon consiguió el rol en la audición final. Ella reemplazará a Sasha Calle de 28 años, quien hizo a Supergirl en The Flash.

Milly Alcock en House of the Dragon (HBO Max)

¿Quién es Milly Alcock?

Milly Alcock nació en Sidney, Australia, en el año 2000, entrando en la industria de la televisión desde que era una adolescente.

El primer papel oficial de Milly Alcock en un show fue a la edad de 14 años, en la serie Wonderland apareciendo sólo en un episodio.

Durante casi 10 años de carrera, la gran mayoría de sus papeles fueron en series australianas con roles secundarios, por lo cuales ganaba muy poco según ha comentado.

Incluso su papel más relevante como Meg en la serie Upright, no le daba lo suficiente para mantenerse por sí misma, así que hacía trabajos secundarios.

Por ello también se mantenía viviendo con sus padres en Sidney, para aminorar los gastos en la medida de lo posible.

Aunque estudió en la Newtown High School of the Performing Arts de Sidney, nunca se pudo graduar; debido a las grabaciones de Upright no se presentó a los exámenes finales.

No obstante, Milly Alcock señala que no se arrepiente de lo sucedido, pues nunca fue buena estudiante y jamás conectó con sus compañeros o profesores.

Milly Alcock en House of the Dragon (HBO)

Milly Alcock se ganó el reconocimiento mundial con House of the Dragon

Fue hasta 2022 que la carrera de Milly Alcock despegó gracias a su participación en House of the Dragon, haciendo a la joven Rhaenyra Targaryen.

Milly Alcock hizo a Rhaenyra Targaryen durante 5 de los 10 episodios de la primera temporada de House of the Dragon.

Su actuación fue alabada por el público y la crítica, señalando que captaba la esencia del personaje, tal y como la describen en el libro de “Fire and Blood”.

Esto fue suficiente para que se le considerara para el papel de Kara Zor-El, Supergirl, en el DCU de James Gunn.

Supergirl será su rol más relevante a la fecha, pues además de aparecer en Superman Legacy de 2025, será la protagonista de su propia película, la cual aún no tiene fecha de estreno.

Milly Alcock en House of the Dragon (HBO)

Con información de Deadline y James Gunn.