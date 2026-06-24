La llegada de Supergirl a los cines también traerá una nueva colección de artículos para los fanáticos de DC, y en redes sociales ya circulan imágenes del vaso coleccionable que Cinépolis lanzará con motivo del estreno de la película protagonizada por Milly Alcock.

Los primeros detalles han generado gran expectativa entre coleccionistas, pues este vaso de Supergirl de Cinépolis podría convertirse en uno de los más buscados del verano, tal como ocurrió con otros coleccionables temáticas de franquicias populares.

¿Cómo es y cuánto cuesta el vaso coleccionable de Supergirl en Cinépolis?

De acuerdo con las imágenes filtradas, el vaso coleccionables de Cinépolis presenta el traje de Supergirl en un diseño 3D que incluye elementos inspirados en la heroína de DC.

Los detalles se pueden observar en colores rojos y dorados, el escudo kryptoniano de la “S” y tapa dorada con popote azul, aunque el diseño del vaso de Supergirl en Cinépolis ha generado polémica en redes por su peculiar forma que se inspira en el traje de Milly Alcock.

Vaso de Supergirl de Cinépolis (Especial )

De acuerdo a la información, el precio por el cual se venderá el vaso de Supergirl de Cinépolis será de 355 pesos con bebida incluida, el cual se venderá en la mayoría de los cines en México.

Para conseguir el vaso de Supergirl de Cinépolis, habrá una preventa este 24 de junio para socios Club Cinépolis nivel Fanático y Superfanático; para el 25 de junio, habrá venta general.

Además del vaso de Supergirl, Cinépolis también lanzára una palomera inspirada el Krypto, el perro de Kara Zor-El y el cual se venderá solo en algunos complejos, con un precio de 450 pesos, que al igual que el vaso coleccionable, estará de preventa este 24 de junio y venta general el 25 de junio.

Vaso de Supergirl de Cinépolis (Especial )