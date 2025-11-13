La película KPop Demon Hunters perdió su lugar en los BAFTA 2026 por incumplir una regla clave.

Pese al éxito de KPop Demon Hunters en Netflix, la cinta no pudo presentar su candidatura a los BAFTA 2026.

La razón por la que KPop Demon Hunters pierde su lugar en los BAFTA 2026

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión declaró no elegible para los BAFTA 2026 a KPop Demon Hunters.

El motivo fue que KPop Demon Hunters no tuvo un estreno en cines que cumpliera los requisitos.

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

Ante tal situación, Netflix argumentó ante los BAFTA que su película contó con proyecciones especiales dos meses después de llegar a streaming.

Netflix apeló a la regla de los BAFTA que establece que, en circunstancias especiales, se pueden aceptar películas que tuvieron una distribución al público británico bajo otros modelos.

No obstante, el Comité de Cine del BAFTA rechazó la solicitud de Netflix.

Esto porque no alcanzó “al menos 10 proyecciones en el Reino Unido durante siete días en total”, como lo establece la regla.

La cinta animada solo se proyectó en el Reino Unido el 23 y 24 de agosto pasado en 264 salas, así como el fin de semana e Halloween en 528 cines.

Perdiendo así toda posibilidad por competir por uno de los galardones más importantes de la temporada de premios.

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

KPop Demon Hunters sí podrá ser nominada a los Premios Oscar 2026

Pese a que KPop Demon Hunters no será considerada a los BAFTA 2026, la cinta sí es elegible para los Oscar 2026 al cumplir con las reglas.

KPop Demon Hunters se proyectó del 20 al 26 de junio en tres cines de Estados Unidos:

Landmark Opera Plaza Cinema de San Francisco

Laemmle Glendale del condado de Los Ángeles

Quad Cinema de Nueva York

Cumpliendo con la regla de que las películas para el Oscar se estrenen en al menos una de las seis áreas metropolitanas estadounidenses:

Los Ángeles

Nueva York (los cinco distritos)

El Área de la Bahía (condados de San Francisco, Marin, Alameda, San Mateo y Contra Costa)

Chicago (condado de Cook, Illinois)

Dallas-Fort Worth (condados de Dallas y Tarrant, Texas)

Atlanta (condado de Fulton, Georgia)

Por lo que todo está dispuesto para que KPop Demon Hunters logre ser nominada a los premios de la Academia.