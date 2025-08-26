Los éxitos para K-Pop Demon Hunters de Netflix siguen llegando, ahora empatando un hito de Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100.

Lo más impresionante es que este hito de Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100 había durado 45 años, y nadie esperaba que K-Pop Demon Hunters de Netflix estuviera a la altura.

El hito de K-Pop Demon Hunters de Netflix y Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100

K-Pop Demon Hunters de Netflix y Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100 son las únicas películas que han colocado tres canciones en el Top 5.

Fiebre de Sábado por la Noche lo logró en 1977; desde entonces, pasaron 45 años antes de que otra película tuviera más de una canción en el Billboard Hot 100.

K-Pop Demon Hunters (Tomada de video)

Si bien desde entonces ha habido una gran cantidad de musicales con gran repercusión, ninguno tuvo el impacto de K-Pop Demon Hunters de Netflix.

Este hito muestra que la gente, además de ver la película en la plataforma de streaming, está reproduciendo las canciones de forma constante.

A pesar de que ya va más de dos meses de su estreno y que, en teoría, ya habría dejado de ser una novedad.

K-Pop Demon Hunters (Especial)

Canciones con las que K-Pop Demon Hunters de Netflix empató a Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100

Si eres fan de K-Pop Demon Hunters de Netflix, tal vez te preguntes cuáles son las canciones con las que empató a Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100:

Golden Your Idol Soda Pop

Golden se encuentra en el número 1 de la lista, lugar que mantiene desde mediados de agosto; Your Idol está en el número 4 y Soda Pop en el número 5.

No solo eso, How It’s Done, también de K-Pop Demon Hunters, se integró esta semana al Top 10, precisamente en el décimo lugar de la lista.

Si las cosas siguen así, podríamos tener un nuevo récord de canciones de una misma película en la lista.