¡Siguen haciendo historia! Huntrix de Demon Hunters destaca como único nominado de K-pop en los Grammy 2026.

Este 7 de noviembre se revelaron los nominados a los Premios Grammy 2026 con grandes sorpresas entre las candidaturas.

Huntrix de Demon Hunters es el único nominado de K-pop en los Grammy 2026

Las nominaciones de los Grammy 2026 confirmaron el éxito de Huntrix de Demon Hunters.

Esto porque de los 12 grupos de K-pop que se presentaron, solo Huntrix de Demon Hunters fue considerada para ganar un Grammy con el tema “Golden” en estas categorías:

Canción del Año

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

Mejor Compilación para un Medio Visual

Mejor Grabación remezclada Golden - David Guetta

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

Desde el estreno de la película KPop Demon Hunters y el lanzamiento de la canción Golden, Huntrix se convirtió en lo más destacado de este 2025.

Con su interpretación, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami buscarán sumar un nuevo logro a lista de récords que ya tienen.

Aunque no la tendrán nada fácil porque se enfrentarán a artistas de la talla de Sabrina Carpenter -de 26 años de edad- o Lady Gaga, de 39 años de edad.

Rumi de K-Pop Demon Hunters (Netflix)

¿Cuándo son los Grammy 2026? Esta es su fecha

Ya hay fecha confirmada para la ceremonia de premiación de los Grammy 2026, donde Huntrix de Demon Hunters pueden ganar.

El evento que reconoce a lo mejor de la industria musical será el próximo domingo 1 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Cabe señalar que los Grammy 2026 serán transmitidos en vivo por la cadena CBS y en streaming en Paramount+.