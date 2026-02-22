Llegaron los Premios BAFTA 2026, te decimos a qué hora y dónde ver en vivo en México.

La temporada de galardones continúa ahora con la 79 edición de los Premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que podrán verse en HBO Max.

¿A qué hora ver los Premios BAFTA 2026?

Los Premios BAFTA 2026 se llevarán a cabo en el London’s Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres el domingo 22 de febrero en este horario desde México:

Alfombra roja: 8:30 de la mañana

Premios BAFTA 2026: 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México

Duración: 2-3 horas aproximadamente

Fin del evento: 3 o 4 de la tarde, tiempo del centro de México

Premios BAFTA 2026 (BAFTA / Facebook)

Las películas Una batalla tras otra y Sinners en cabeza la lista de nominaciones con 14 y 13 menciones, respectivamente.

Detrás de dichas producciones aparecen Hamnet y la celebrada Marty Supreme con 11 candidaturas cada una.

Para esta edición de los BAFTA, el conductor del evento será Alan Cumming -de 61 años de edad- quien sustituye a David Tennat.

“Una batalla tras otra” (Warner Bros. )

¿Dónde ver en vivo en México los Premios BAFTA 2026

En México, los Premios BAFTA 2026 podrán verse en vivo de la siguiente manera:

Televisión de paga: TNT

Streaming: HBO Max

También, la ceremonia de premiación estará disponible en tiempo real mediante BBC One y BBC iPlayer.

Por su parte, el canal de YouTube de los BAFTA emitirá un directo con el show de la alfombra roja.