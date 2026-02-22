Llegaron los Premios BAFTA 2026, te decimos a qué hora y dónde ver en vivo en México.
La temporada de galardones continúa ahora con la 79 edición de los Premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que podrán verse en HBO Max.
¿A qué hora ver los Premios BAFTA 2026?
Los Premios BAFTA 2026 se llevarán a cabo en el London’s Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres el domingo 22 de febrero en este horario desde México:
- Alfombra roja: 8:30 de la mañana
- Premios BAFTA 2026: 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México
- Duración: 2-3 horas aproximadamente
- Fin del evento: 3 o 4 de la tarde, tiempo del centro de México
Las películas Una batalla tras otra y Sinners en cabeza la lista de nominaciones con 14 y 13 menciones, respectivamente.
Detrás de dichas producciones aparecen Hamnet y la celebrada Marty Supreme con 11 candidaturas cada una.
Para esta edición de los BAFTA, el conductor del evento será Alan Cumming -de 61 años de edad- quien sustituye a David Tennat.
¿Dónde ver en vivo en México los Premios BAFTA 2026
En México, los Premios BAFTA 2026 podrán verse en vivo de la siguiente manera:
- Televisión de paga: TNT
- Streaming: HBO Max
También, la ceremonia de premiación estará disponible en tiempo real mediante BBC One y BBC iPlayer.
Por su parte, el canal de YouTube de los BAFTA emitirá un directo con el show de la alfombra roja.