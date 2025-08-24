En un movimiento que nadie esperaba en realidad, la taquilla de K-Pop Demon Hunters es el primer lugar en este fin de semana del 22 al 24 de agosto de 2025; a pesar de tener un estreno bastante limitado.

La taquilla de K-Pop Demon Hunters superó a La Hora de la Desaparición e incluso a dejó a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos en el camino, que se despiden con una taquilla lejos de la expectativa.

Taquilla de K-Pop Demon Hunters logra lo inesperado

A pesar de que la película se encuentra disponible en Netflix, la empresa decidió hacer un estreno en cines de la obra, logrando que la taquilla de K-Pop Demon Hunters consiguiera 18 mdd (334 mdp) .

Si bien no es mucho comparado con otros estrenos del año, son números bastante buenos para la taquilla de K-Pop Demon Hunters, pues ya cubrió en su totalidad su presupuesto de 100 mdd (1.8 mil mdp) .

Esto debido a que Sony vendió la película a Netflix, esta la estrenó hace más de un mes en la plataforma y es el filme más visto en el servicio en su historia, lo cual ha hecho de esta obra un negocio redondo.

Aunque solo se estrenó en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, fue suficiente para fans fueran al cine a verla, sin importar que la tenían disponible en cualquier dispositivo con Netflix.

Las guerreras K-pop de Netflix (Netflix )

La Hora de la Desaparición sigue fuerte a pesar de la taquilla de K-Pop Demon Hunters

Aunque la taquilla de K-Pop Demon Hunters es una sorpresa, lo es también la de La Hora de la Desaparición, que aunque cayó al segundo lugar, ya lleva 199 mdd (3.7 mil mdp) a nivel mundial.

Con lo cual, así como la taquilla de K-Pop Demon Hunters, La Hora de la Desaparición ya recuperó con creces su presupuesto de 38 mdd (706 mdp) .

Lo cual deja muy contenta a Warner Bros., pues lleva una buena racha en la taquilla de 2025 con la gran mayoría de sus estrenos, las cuales o son grandes éxitos, o por lo menos llegan a un punto de equilibrio.

Con dos semanas más antes de la llegada de Demon Slayer, que promete ser un fenómeno a nivel mundial, el filme de terror y comedia tiene chances que juntar más dinero para su causa.

Weapons ‘La hora de la desaparición’ (Warner Bros. )

Taquilla de K-Pop Demon Hunters le da el adiós a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Otro “logro” de la taquilla de K-Pop Demon Hunters, fue darle el adiós a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, que se va con 478 mdd (8.8 mil mdp) ; aunque son buenos números, no tanto para lo que se esperaba del filme.

Mientras que la taquilla de K-Pop Demon Hunters sorprende debido a que era una película sin muchas ambiciones, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos tuvo un presupuesto de 200 mdd (3.7 mil mdp) .

La película necesitaba unos 600 mdd (11 mil mdp) para ser un éxito en el cine y entregar buenas ganancias, ahora es posible que no llegue ni a los 500 mdd (9.2 mil mdp) .

Lo que la dejaría en un punto donde no perdería dinero; pero tampoco entregaría nada de regreso a Disney en el mejor de los casos, en el peor podría tener un déficit de algunos millones.

Aunque nada que no se pudiera cubrir con otras ventanas de ingresos como mercancía oficial o estreno en plataformas digitales y formato físico.

Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos (Marvel)

Con información de Variety.